Soğan ve patates üreticisinin feryadı Mecliste; Yerli üretici yok sayılıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, koronavirüs darbesi yiyen soğan ve patates üreticisinin hasat döneminde bir de ithalat darbesine maruz kaldığını vurguladı. Üreticilerin son 5 yılın üretim rekorunu kırmasına rağmen Covid-19 salgını ve ardından gelen ithal ürün nedeniyle ürününü satamaz hale geldiğini belirten Şevkin, soğan ve patates üreticilerinin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soğan ve patates için ayrı ayrı soru önergesi sunan Şevkin, 5 yıllık dönemde 111 milyon 767 bin 376 dolarlık kuru soğan ihracatı yapılmasına karşın bu yıl ihracatın yasaklandığını, aksine ithalatın önünün açıldığını dile getirdi. Geçen yıl yüksek fiyatıyla tüketicileri tanzim satış noktalarında kuyrukta bekleten soğan ve patates ihracatının izne bağlanmasının geniş ürün arazilerine sahip Adana, Hatay ve Niğde başta olmak üzere tüm Türkiye’deki üreticiyi kara kara düşündürmeye devam ettiğini kaydeden Şevkin, “Tam da hasat zamanı gerçekleşen ithalat zaten destekten yoksun üreticinin adeta belini kırmıştır. Hazır halde bekletilen soğan ve patatesin hem ithalattan hem de salgından dolayı alıcısı bulunmamaktadır. Biliniyor ki; virüs nedeniyle restaurantlar, lokantalar, yemek şirketleri, işyerleri, fabrikalar, işletmeler, sayfiye yerleri, turizm işletmeleri, küçük esnafların işyerleri çoğu zaman kapalıdır. Bu olumsuzluk da iç piyasadaki tüketimi neredeyse yarı yarıya düşürmüştür” dedi.

“MİLLİ VE YERLİLİK VURGUSU YAPANLAR NEREDE?”

Türkiye’de 2019 yılında 2 milyon 200 bin ton patates üretildiğini, 2020 yılında patateste ihracatın önünü kesen bakanlığın ne yazık ki çiftçiyi depolamaya mecbur kıldığını kaydeden Şevkin, “Hatırlanacaktır ki daha önce de çiftçiye ‘depolama yapıyorlar’ diyerek büyük cezalar kesilmişti. Şimdi Adana, Niğde ve Hatay ilimizde özellikle patates üreticisi ürününü satacak yer bulamamaktadır. Düşünün ki iç savaş halindeki Suriye’den dahi geçen yıl 4 bin ton patates ithal edilmiştir. Tarım topraklarının daraldığı, tarım nüfusunun her geçen gün azaldığı Türkiye, tarımda kendi kendine yeten ülkelerden biri haline gelmelidir” dedi.

Şevkin, “Her fırsatta yerli ve milli olduğunu öne süren hükümet yetkililerinin üreticinin sesine kulak vermesi ve ithalatın önüne geçerek yerli ve milli üreticiyi desteklemesi şarttır” diye konuştu.

CHP’li Şevkin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

Türkiye, 2019 yılında ve 2020 yılı Ocak ayından itibaren önergenin yanıtlandığı tarihe kadar tam olarak kaç ton patates ve soğan ithal etmiştir?

2019 yılında özelde Adana, Niğde ve Hatay’da, genelde Türkiye’de kaç ton patates ve soğan üretimi gerçekleşmiştir?

2020 yılı hasat döneminde toplamda kaç ton soğan ve patates üretiminin gerçekleşmesi öngörülmektedir?

Türkiye’nin yıllık patates ve soğan ihtiyacı kaç tondur?

Covid-19 salgınının yoğun olduğu ülkelerden patates ve soğan ithal edilmiş midir? Edilmişse gerek üretici gerekse tüketici açısından risk taşıyıp taşımadığı göz önüne alınmış mıdır?

İthalatın sona erdirilerek yerli üreticinin yetiştirdiği patates ve soğanın hem tüketilmesi hem de ihraç edilmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Patates ve soğan ithalatı nedeniyle ülkemizden yurtdışına yıllık giden toplam döviz miktarı ne kadardır?

Geçtiğimiz yıl özellikle İran’dan ithal edilen soğanın sağlıksız, zayıf ve ezik olduğu anlaşılmasına karşın bu yıl yeniden İran’dan soğan ithalatı gerçekleşmiş midir?

2002-2020 yılları arasında toplam kaç ton patates ve soğan ithal edilmiş, karşılığında ödenen döviz miktarı ne kadar olmuştur?

Çiftçinin korunması için ithalatı önleyip üretim ve ihracatı arttırmak, üretimi çeşitlendirmek için bir planlamanız var mıdır? (HABER MERKEZİ)

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