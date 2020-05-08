08 Mayıs 2020 09:02

Van’da karantinaya alınan Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı arttı

Van’da, vaka görülmesi üzerine karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde taziye kurulması sonucu koronavirüs vakaları arttı.

Kovid-19 Kriz Masasında çalışanlar

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL BÖLGE
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    Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde sağlık ekiplerince başlatılan çalışmada, daha önce 15 olan vaka sayısı önlemlere rağmen artış göstererek 43'e yükseldi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehir merkezinde riskin arttığını belirtip, halkı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

    İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vaka sayısı 15’e yükseldiği belirlendi. Mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Ortanca Mahallesi'ne taziye kuruldu. Aile ve taziye kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların oturduğu Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Taziye sonrası bölgeye yoğunlaşan sağlık ekipleri, taziyeye katılanlarla ilgili sağlık taraması yaptı.

    TAZİYEDEN SONRA VAKALAR ARTTI

    Taziyeden sonra 43 kişide koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan hastaların tadavisi sürerken, ekipler taziyeye katılanların tespiti için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    VALİ BİLMEZ: MAHALLEDEKİ VAKA SAYISI GİDEREK ARTIYOR

    Vali Mehmet Emin Bilmez şunları söyledi: "Selimbey, Cevdetpaşa, Yalımerez mahallesindeki vakalar ile Ortanca Mahallesi'ndeki taziye sonrası ortaya çıkan vakalarla il merkezinde koronaviras pozitif vaka sayısı çok ciddi bir artış gösterdi. Bundan dolayı il merkezinde risk şu anda çok büyük. Çünkü Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların sayısı çok fazla. Ayrıca bunların içinde kamu kurumunda çalışanlar ve Van merkezde oturanlar da bulunuyor. Bu kişilerin çok kişiyle temas kurduğunu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı, çıkmak zorunda kalanlar da mutlaka maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Çünkü Van merkezde risk bugünlerde her  zamankinden daha fazla. Tedbirleri elden bırakmamalıyız." (Van/DHA)

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