KESK: Emek ve meslek örgütlerine müdahale girişimlerini kınıyoruz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Tayyip Erdoğan’ın partisinin MYK toplantısında, Ankara Barosu, tabip odaları ve meslek kuruluşları hakkındaki açıklamasına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.

KESK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Barosu, tabip odaları ve meslek kuruluşları hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada “İnsanlarımız salgın ile mücadele ederken iktidar, gündem saptırma, kutuplaştırma ve muhalefete yönelik saldırı politikasını devreye sokmuştur” sözleriyle içinde bulunduğumuz salgın sürecinde siyasal iktidarın muhalif meslek odaları ve muhalif belediyeler hakkında yürüttüğü politikalar eleştirildi.

‘İKTİDARIN AMACI GAYET AÇIKTIR…’

İktidara yönelik yapılan eleştirilerin “darbe çağrısı” olarak değerlendirilmesi ve Diyanet İşleri Başkanı’nın nefret söylemi içeren açıklamasına değinilen açıklamada, “Başta Ankara Barosu olmak üzere bazı baroların asli görevlerinin gereği olarak Diyanet’i anayasaya uymaya çağırması sonrası iktidarın baro ve oda seçimlerine yönelik düzenleme yapılacağı açıklaması ise baskıların zirve noktalarından biridir.” denildi. Yürütülen politikalar ve yapılan açıklamalar hakkında, “İktidarın amacı gayet açıktır. Bir yandan muhalif baro ve odaların iç işleyişine müdahale ederek yandaş kurumlara yenilerini eklemek bir yandan da toplumu örgütsüz, kurumsuz bırakarak toplumsal muhalefeti etkisizleştirmek istemektedir.” denildi. TTB’nin pandemide doğru bilgi sunması, halkın sağlık hakkını, sağlık emekçilerinin haklarını koruması ve TMMOB’nin rant, yağma ve talana karşı verdiği kararlı mücadele, sahip olduğu bilimsel bilginin kamu kaynaklarının kamu yararına korunması için seferber edilmesi, baroların insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü korumaya çalışması gibi çabaları nedeniyle iktidarın hedefi haline gelmişlerdir..” sözleriyle muhalif meslek örgütlerinin sadece siyasal iktidar sözcüleriyle değil yandaş basın ve sosyal medya trolleri aracılığıyla da hedef haline geldiği belirtildi.

‘EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİYLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Siyasal iktidarın muhalif meslek odalarının iç işleyişi hakkındaki açıklamalarına ilişkin “Bu girişimler başta 12 Eylül olmak üzere darbe hukukunun yöntem, anlayış ve zihniyetinin ürünüdür.” denilerek iktidarın emek ve meslek örgütleri üzerindeki müdahale girişimleri kınandı ve bu müdahalelere derhal son verilmesi talep edildi. “Konfederasyonumuz dün olduğu gibi bu gün de yaşamın her alanını tekçi bir anlayışla dizayn etmek isteyen otoriter yönetim anlayışının ve girişimlerin karşısında olacak, başta TTB ve TMMOB olmak üzere emek ve demokrasi güçleriyle ortak mücadeleyi esas alacak, dayanışma içinde olacaktır.” denilerek dayanışmanın hiçbir zaman kopmayacağı belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)

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