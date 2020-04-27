AKP Sözcüsü Çelik hedef gösterdi, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştirdiği için Ankara Barosu hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Barosu'nun 26 Mart 2020 tarihli ve 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK HEDEF GÖSTERDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter hesabından yazdıklarıyla Ankara Barosunu hedef göstermesi sonrası soruşturma başlatıldı.

Çelik, Ali Erbaş'ın söylediklerini "inandığı değer sistemine göre konuşmak en doğal hakkı" diye savundu ve "Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir" ifadelerini kullandı. Çelik, Ankara Barosunu faşistlikle itham ederek "Ankara Barosu’ndan kafasını uzatan faşist zihniyet, Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ı en temel haktan mahrum etmeye çalışan küstahça bir saldırganlık sergilemektedir... Hukukçularımızı ve tüm demokratları kimin neyi konuşacağına dair saldırgan açıklamalarda bulunan Ankara Barosu’nu kınamaya davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Hukukçularımızı ve tüm demokratları kimin neyi konuşacağına dair saldırgan açıklamalarda bulunan Ankara Barosu’nu kınamaya davet ediyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 27, 2020

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KINIYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştiren açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şentop, açıklamasında "Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır. Eleştiri hakkı hiçbir zaman hiç kimseye milletimizin inandığı değerleri kendi sığ zaviyesinden bile olsa tahfif ve tahkir etme hakkı vermez. Çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ederiz" ifadelerini kullandı.

ALİ ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayının ilk cuma hutbesinde koronavirüsle ilgili konuştuktan sonra hastalıkları eşcinselliğe bağlamış ve nefret söyleminde bulunmuştu.

Ankara Hacı Bayram Camiindeki kılınan temsili cuma namazında Erbaş, Diyanet TV’de canlı yayınlanan hutbesinde “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti” ifadelerini kullandı.

“Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor” diyen Erbaş, LGBTİ+'ları hedef göstererek “Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim” dedi.

ANKARA BAROSU, ALİ ERBAŞ'I KINAMIŞTI

Ankara Barosu, Ali Erbaş'ın bu sözleri üzerine kınama açıklaması yayımlamış, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dni söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti büyük bir şaşkınlık ve ibretle kınadığımızı tüm kamuyouna saygıyla arz ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklamasıhttps://t.co/3wGjRge2hY pic.twitter.com/WoKpJrAIGS — Ankara Barosu (@ankarabarosu) April 26, 2020

(HABER MERKEZİ)

Ali Erbaş, cuma hutbesinde hastalıkları eşcinselliğe bağladı, "Nesli çürütüyor" dedi