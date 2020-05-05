Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, baro ve tabip odalarına müdahale edeceklerini açıkladı. "Ankara Barosunun fütursuz saldırılarını gördük" diyen Erdoğan, kurumların yapılarında düzenlemeler yapılması gerektiğini savunarak "Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız" dedi.

Partisinin MYK toplantısı öncesi konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Kurallara uymazsak bunun bedelini hep birlikte öderiz."

"Salgınla mücadelemizin başarıyla sürmesi, gündemimizdeki meselelere daha sıkı şekilde yönelmemize imkan sağlıyor. Bakanlıklarımız kendi alanlarına hız veriyor. Mecliste neticelenmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere yapılarının belirlenmesidir. Ankara Barosunun fütursuz saldırılarını gördük. Bu da bu düzenlemenin ehemmiyetini göstermiştir. Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız."

(HABER MERKEZİ)

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