05 Mayıs 2020 18:51

Avukatlık kanunundaki değişiklik tasarısına barolardan tepki

Avukatlık Kanunu ve seçim sistemine ilişkin değişiklik tasarısına barolardan tepki geldi. Yapılan açıklamalarda baroların siyasi iktidar tarafından teslim alınamayacağı vurgulandı.

18 baronun Tahir Elçi için tuttuğu Adalet Nöbeti

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    İzmir, Adana ve Diyarbakır baroları açıklama yaparak Avukatlık Kanunu ve seçim sistemine ilişkin değişiklik tasarısına tepki gösterdi.

    İzmir Barosu Başkanlığı, Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklik tasarısına tepki göstererek avukatlığı geriye götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

    İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, avukatların ve baroların “hizaya” sokulması için yaklaşık 10 senedir Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yolunun arandığını belirtti.

    "ÜLKEYİ GENELGELER DEVLETİNE ÇEVİRENLER MUHALİFLERDEN KURTULMAK İSTİYOR"

    Tasarı ile avukatların susturulmasının ve baroların etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığının ifade edildiği açıklamada, “Avukatlık Kanunu'nun değiştirilmesi suretiyle tarih boyunca demokratikleşme ile temel hak ve özgürlükler mücadelesinde en ön saflarda yer alan avukatların susturulmasının ve baroların etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı açıktır. Bu sebeple ne söz konusu değişikliği öneren kişiler ne de bu projenin iktidar tarafından sahiplenilmesi  bizleri şaşırtmıştır. Zira toplumsal muhalefeti yok etmenin yolunun sindirilmiş ve susturulmuş sivil toplum ve meslek örgütlerinden geçtiğini bilen hiçbir muktedir, güçlü bir avukatlıktan haz etmemiştir. Anlaşılan o ki, son 2 aydır, hukuk devletinin temel ilkelerinden olan kanuniliği bir kenara bırakıp ülkeyi genelgeler devletine çevirenler, bunu bir alışkanlık haline getirmeye ve muhalif olanlardan kurtulmaya niyetliler. Ancak hukuktan ve insan haklarından sapanlara bu değerleri hatırlatmak, tarihsel misyonumuz gereği halkımıza karşı görevimizdir. Tarih boyunca iktidarlarını hiçbir sınıra tabi olmadan kullanmak isteyen tiranlara, hükümdarlara, diktatörlere sınırı gösteren bir mesleğin mensupları olarak, bizden görüş alınmadan şekillendirilen, temel hak ve özgürlüklerden ödün veren, halkın savunma hakkının gaspına yol açacak ve avukatlığı geri götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğimizi bildiriyoruz. Avukatlığı etkisiz hale getirmeyi amaçlayan her türlü iradeye karşı yerimiz, avukatlar olmasaydı İtalya'yı çok daha rahat idare edeceğini söyleyen Mussolini’ye ve hükümete dil uzatan bir avukatın dilinin kesilmesini dileyen Napolyon’a direnen meslektaşlarımızla aynı saftır.” denildi.

    ADANA BAROSU: AVUKATLIK HİZMETİ PİYASALAŞTIRILAMAZ

    Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, tekrardan gündeme getirilen Avukatlık Kanunu ve seçim sistemine ilişkin değişiklik tasarısına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Küçük, tasarının; baroların hukuksuzlukları ve adaletsizlikleri dile getirdiği zamanlarda ısıtılarak gündeme getirildiğine dikkat çekti. Bu tasarıyla tekelleşmenin yolunun açılacağını kaydeden Küçük, avukatlığın kamu hizmeti olup, tekelleştirilip, piyasalaştırılmayacağını belirtti.

    EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

    Küçük, tasarının; avukatlık mesleğinin yerine getirilmesini zorlaştırıp, genç avukatları işsizliğe sürükleyip, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu aktardı. Tasarıda baro yönetimlerinin görevlerinin sınırlandırılarak sadece bir meslek örgütü haline getirme amacının olduğunu belirten Küçük, baroların dava açma ve katılma yetkileri kısıtlanarak bu görev ile sorumluluklarının etkisizleştirilmek istenildiğini vurguladı. Küçük, "Avukatlık sınavı, tasarı ile getirilen yeni düzenlemede Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ve TBB’nin hiçbir aşamasına ortak edilmediği bir nitelik taşımaktadır. Bu da kabul edilemez bir durumdur" ifadelerinde bulundu.

    BAROLAR MESLEK ÖRGÜTÜDÜR

    Baroların; meslek örgütü olup, meslek sorunları etrafında birleşmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Küçük, "Halkın ve yurttaşın hak arayışının, adalete erişiminin, özgürlüklerin sesi ve teminatı olan baroları vesayetçi ve eksenine almaya dönük çabalar nafiledir. Barolar siyasi iktidar veya hiçbir güç odağı tarafından teslim alınamaz, hukuk devletini ve demokrasiyi savunmalarının önü kesilemez, savunma susturulamaz."

    DİYARBAKIR BAROSU: 130 BİN MESLEKTAŞIMIZLA DİRENECEĞİZ

    Diyarbakır Barosu da AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın baro ve bazı meslek örgütlerinin seçim sistemlerinin değiştirileceği açıklamasına tepki gösterdi. Baronun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın iki gün önce yaptığı, “Avukatlık yasasına ilişkin değişiklik gündemimizde yok” şeklindeki açıklaması hatırlatıldı. Salgın mücadelesinde yurttaşların evlere hapsedilerek sosyal devlet ilkesinden yoksun bırakılarak ve kaderlerine terk edildikleri vurgulanan açıklamada, “İktidarın bunu fırsat bilerek avukatlık kanununda değişiklik yapmaya yeltendiğini büyük bir ibretle izliyoruz” ifadelerine yer verildi.

    BAROLAR VE MUHALİF ÖRGÜTLERE GÖZDAĞI

    Olağanüstü hal (OHAL) sürecinde tüm muhalif sivil toplum örgütleri Kanunun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ile hukuksuz bir şekilde kapatıldığı, yargı ve medyanın iktidara bağımlı hale geldiği, akademinin özgür düşünceden arındırıldığı anımsatılan açıklamada, “Son olarak da yurttaşların adalete erişmesine, demokratik bir gelecek ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden barolara da el atmasını ‘hukuk devletinin tabutuna’ çakılan son çivi olmuştur. Bu operasyonun aralarında baromuzun da bulunduğu bazı baroların ifade özgürlüğü ve demokratik tepki kapsamındaki açıklamalarından dolayı gündeme getirilmiş olması, baroların yanı sıra tüm muhalif örgütlere gözdağı olarak değerlendiriyoruz” diye belirtildi.

    TEKÇİ POLİTİKALARLARIN SON HALKASI

    Açıklamada, iktidarın yaşamın her alanına toplum mühendisliği edasıyla müdahale ettiği belirtilerek, “Bu değişiklikle baroları da hükümetin bütün politikalarını kayıtsız şartsız destekleyen ve alkışlayan koroya dahil etmeyi planlamaktadır. Bu amaçla çoğulculuğu, farklı fikirleri boğan bir sistemin son taşları da döşenmektedir.  Tekçi politikaların son halkası olarak ‘tek sesli topluma’ baroları da eklemlemeyi ve vesayet altına almayı hedeflemektedir” denildi.

    ‘MESLEKTAŞIMIZLA DİRENECEĞİZ’

    Türkiye halklarının bireysel ve kolektif hakları ile avukatlık mesleğinin hakkını korumaya devam edeceklerinin altını çizilen açıklamada, “Sivil toplumu ve baroları boğmayı hedefleyen bu tasarının yasallaşmaması konusunda bağımlı yargının, bağımsız savunucuları olarak, susmayacağız. 130.000 meslektaşımız ve dostlarımızla birlikte her türlü çabayı ve direnişi göstereceğiz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

    Adalet Bakanlığı ve Metin Feyzioğlu, "Avukatlık Kanunu Taslağı"nı yalanladı

    Adalet Bakanlığı ve Metin Feyzioğlu, "Avukatlık Kanunu Taslağı"nı yalanladı

    Erdoğan, baro ve tabip odalarına müdahale edeceklerini açıkladı

    Erdoğan, baro ve tabip odalarına müdahale edeceklerini açıkladı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Dikili’de 6 Mayıs anmasına izin verilmedi
    SONRAKİ HABER

    Berber ve kuaförler işbaşı yapacak: Maddi zarar büyük, sağlık tehlikede
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Yolumuz bellidir; ‘Denizlere çıkar sokaklar!’

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    48 yıl sonra da 6 Mayıs’ın değerleri yol gösterici olmaya devam ediyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP: Heybetli söylem ve kaybedilen kontrol

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Darbe öcüsü

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Kars Belediyesi neden hedefte!

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Mücadeleci sendika olmadan demokrasi olmaz

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Günlük tutma üstüne
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Fındıklı’da Denizler için üç fidan dikildi
    Fındıklı’da Denizler için üç fidan dikildi

    Rize Fındıklı’da Denizleri anan Gençlik Meclisi üyeleri anma sonrası Denizler için üç fidan dikti.

    YKS'nin öne çekilmesine liseliler tepkili: Psikolojik anlamda etkilendik
    YKS'nin öne çekilmesine liseliler tepkili: Psikolojik anlamda etkilendik

    YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösteren lise öğrencileri: Bu durum birçoğumuzu psikolojik anlamda etkiledi. Eğitim, bir aylık turizm kârı için oyuncağa dönüştürüldü. (Fotoğraf: Arşiv)

    11 kurumdan acil çağrı: Risk altındaki mahpuslar serbest bırakılsın
    11 kurumdan acil çağrı: Risk altındaki mahpuslar serbest bırakılsın

    Ortak bildiri yayımlayan 11 dernek, vakıf, sendika ve oda, hasta, kronik rahatsızlığı bulunan tutuklular için “acil şekilde infaz ertelemesi” talep etti.

    Diyarbakır esnafı: Bir cadde altı üstü neyini yapamadınız?
    Diyarbakır esnafı: Bir cadde altı üstü neyini yapamadınız?

    Diyarbakır’da iki yıl sonra yeniden yapılan Melik Ahmet Caddesi esnafı "Bir cadde altı üstü, neyini yapamadınız?" diye sordu.

    GÜNCELLENDİ
    TTB ve TMMOB'den meslek örgütlerini hedef alan Erdoğan'a: Geri adım atmayacağız
    TTB ve TMMOB'den meslek örgütlerini hedef alan Erdoğan'a: Geri adım atmayacağız

    Baro ve tabip odalarına müdahale edeceklerini açıklayan Erdoğan'a TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz cevap verdi: Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır.

    Benzin 20 ve motorine 27 kuruş zam yapıldı
    Benzin 20 ve motorine 27 kuruş zam yapıldı

    Benzine 20, motorine 27 kuruş zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

    TFF: Ligler 12-13-14 Haziran haftasında başlayacak
    TFF: Ligler 12-13-14 Haziran haftasında başlayacak

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin, 12-13-14 Haziran haftasında başlayacağını açıkladı.

    HDP heyeti, hükümetin hedefe koyduğu Kars Belediyesini ziyaret etti
    HDP heyeti, hükümetin hedefe koyduğu Kars Belediyesini ziyaret etti

    HDP’li bir heyet Kars Belediyesini ziyaret ederek eş başkanlar Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen’e destek verdi.

    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bağış!
    Bağış!

    Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!

    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı
    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı

    Türkiye gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir'in çeşitli yerlerinde anıldı.

    Philsa taşeron işçilerin primini askıya aldı: Haber bahane ayrım şahane
    Philsa taşeron işçilerin primini askıya aldı: Haber bahane ayrım şahane

    Philsa (Marlboro) fabrikası, kadrolu-taşeron işçi ayrımcılığını sürdürüyor. Fabrikada primlerin askıya alındığı iddia edilirken, işçilerin yaşadığı haksızlığı Evrensel’e anlatmalarını gerekçe yaptı.

    İzmirli işçiler: İşyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadeleye devam etmeliyiz
    İzmirli işçiler: İşyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadeleye devam etmeliyiz

    1 Mayıs coşkusunu işyerlerine taşıdıklarını belirten İzmirli işçiler, “Hak gasplarına karşı işyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadele etmeliyiz” dedi.

    Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında
    Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında

    Aydın’dan lise öğrencisi yazdı: “Umut hırsızlığının bedelini sınav süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarmaları bunların ve bize dayattıkları sistemin ne kadar aciz olduğunun bir göstergesidir.”

    Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti
    Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti

    Denizli’de kurulu bulunan Karbey Tekstil Haşıl'da iş cinayeti yaşandı. Bacağı makineye sıkışan İşçi Tunay Karataş hayatını kaybetti.