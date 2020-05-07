324 gün ölüm orucu sürdüren İbrahim Gökçek hayatını kaybetti

Grup Yorum konserlerinin yasaklanmasına karşı 324 gün ölüm orucu sürdüren İbrahi Gökçek hayatını kaybetti. İnsan hakları örgütleri ile yetkililer arasında yapılan görüşme üzerine 2 gün önce ölüm orucunu sonlandıran Gökçek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gökçek'in ölüm haberi Grup Yorum'a ait sosyal medya hesabından duyuruldu.

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Bütün Halkımızın, Gönlü Bizimle Atan Tüm İnsanlığın Başı Sağ Olsun! — Grup Yorum (@GrupYorum85) May 7, 2020

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE MEKTUP YAZMIŞTI

Gökçek, ölümünden önce yazdığı son mektupta, “Davalarımız sürerken Helin ve ben tahliye edildik ancak halkın sahiplenmesine, aydınların, sanatçıların, milletvekillerinin ısrarlı çabalarına rağmen hükümet, taleplerimizi duymazdan geldi. Helin, ziyaretine gelen vekillere, “Bir konser sözü versinler, ölüm orucunu sonlandıracağım” demişti. Vermediler. Cenazesini, vasiyetine uygun şekilde kaldırmamız da engellendi. Şimdi Helin İstanbul’da bir mezarlıkta, toprağının üstünde bir beyaz gelinlikle yatıyor. Yanı başımdaki oda artık boş. Ben ise, bir süredir bütün yaşantımı sürdürdüğüm bu yataktan sonraki yolculuğumun nereye olacağını, bedenimde süren savaşı ölümün mü yoksa yaşamın mı kazanacağını bilmiyorum. Bu savaşa dair bildiğim en güçlü şey, taleplerimiz kabul edilene kadar yaşama tutunarak ölüme yürüyüşümü sürdüreceğim” demişti.

BÖLEK VE KOÇAK DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Grup Yorum üyesi, bas gitarist Gökçek, tutuklu bulunduğu Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde, açlık grevi eylemini 199’uncu gününde ölüm orucuna çevirmişti. Gökçek’in temel taleplerinden biri konser yasaklarının sonlandırılmasıydı. Ayrıca tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskılara son verilmesi de talepler arasındaydı. Gökçek’le aynı taleplerle açlık grevini ölüm orucuna dönüştüren Grup Yorum üyelerinden Helin Bölek 3 Nisan’da, eyleminin 288’inci gününde yaşamını yitirmişti. Mustafa Koçak da “adil yargılanma” talebiyle tutuklu bulunduğu Şakran 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde sürdürdüğü ölüm orucu eyleminin 297’nci gününde, 24 Nisan’da yaşamını yitirmişti. Diğer yandan tutuklu avukatlardan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal da “adil yargılanma” talebiyle ölüm orucunda.

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