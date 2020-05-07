İHD, hasta mahpus Sabri Kaya'nın infazının ertelenmesi için AYM'ye başvuru yaptı

Hamdullah KESEN

İnsan Hakları Derneği (İHD), ağır hasta mahpus Sabri Kaya'nın infazının ertelenerek tedavi edilmesi için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Sabri Kaya, 6 Mayıs'ta durumunun ağırlaşmasıyla Adana Şehir Hastanesi mahkum koğuşunda tedavi altına alındı. 25 Mart'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçiren ve 3 kez yoğun bakıma alınan Kaya, “durumu iyi" denilerek tedavisi tamamlanmadan yoğun bakımdan çıkarılarak cezaevine geri gönderildi.

Kaya, bu süre zarfında kalp krizleri neticesinde 20 kez Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ve ardından tekrar cezaevine götürüldü. Durumu kötüye giden Kaya, 6 Mayıs'ta ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, “Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben öleceğim” dedi.

Kaya’nın infazının ertelenerek tedavi edilmesi için Osmaniye İnfaz Hakimliğine başvuruda bulunan İHD Merkez Hapishane Komisyonu Sözcüsü Avukat İlhan Öngör, sonuç alamaması üzerine bu kez AYM'ye tedbir talepli başvuruda bulundu.

AYM başvurusunun ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve cezaevi idaresiyle yaptıkları görüşme neticesinde, Kaya’nın 6 Mayıs'ta Adana Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığını söyledi.

SEVKE "YAZIŞMA" ENGELİ

Cezaevi idaresinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) 3'üncü İhtisas Dairesi ile yazışmalar yaptığını belirten Öngör, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki kanununun 16/2 Maddesi uyarınca Kaya’nın hastaneye sevkinin yapılarak tedavi edilmesini ve sağlık kurulu raporu alınmasını istediği halde, bunun gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Öngör, Osmaniye Devlet Hastanesinin, Kaya’nın Adana Şehir Hastanesine sevk edilmesi kararına rağmen cezaevi savcısının yazışmaları yapmaması nedeniyle sevkin gerçekleşmediği bilgisini verdi.

Öngör, yapılan görüşmeler neticesinde sevkin 6 Mayıs'ta gerçekleştirildiğini belirtti.

DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Kaya'nın durumunun yaşamsal risk oluşturduğunu, iki günde bir hastaneye kaldırıldığını ifade eden Öngör, durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini söyledi.

Öngör, “Kaya'nın hastalığının ilerlemiş olmasının, somut olarak cezaevi idaresi, hastane yetkilileri ve savcılığın özensiz, hasta mahpusun hastalığına karşı ciddiyetten uzak bir şekilde yaklaşım göstermelerinden kaynaklandığı açıktır. Özelikle 10 yıldır devam eden mahpusun bu hastalığının idarece bilinmesi ve iki kez açık kalp ameliyatı geçirmiş olmasına rağmen, gerekli önlem ve tedbirin alınmadığı, ilaçlarının zamanında verilmediği, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin sadece ilaç tedavisi uygulayarak, hasta mahpusu cezaevine tekrar gönderdiği, hastane yatışının ATK’nin talebine rağmen yapılmadığı ve hastane Sağlık Kurulu'nun bu süreçte toplanmaması, Kaya'nın durumunu daha da kötüleştirmiştir” dedi. (Adana/MA)

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