3 kez yoğun bakıma, 14 kez acile kaldırılan hasta mahpus tahliye edilmiyor

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan ve kalbi yüzde 25 çalışan ağır hasta mahpus Sabri Kaya'nın Osmaniye İnfaz Hakimliğine infazın ertelenmesi için yapılan başvuruya henüz bir yanıt verilmedi. 25 Mart'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçiren Kaya, 3 kez yoğun bakıma alındı ancak "Durumu iyi" denilerek cezaevine geri gönderildi.

"BİR AN ÖNCE İNFAZ ERTELEMESİ KARARI VERİLSİN"

Kaya, 42 gün içinde 3 kez yoğun bakıma alındı. Göğüs ve karın ağrısı nedeniyle de 14 kez Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 42 gün çoğunu hastane ve revirde geçiren Kaya, geçirdiği kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle kısmı felç ile konuşma bozukluğu yaşıyor.

Kaya'nın kızı Dilan Kaya, Osmaniye İnfaz Hakimliğinin bir an önce infaz ertelenmesi kararı vermesini ve babasının serbest bırakılmasını istedi.

"SÜREKLİ FENALAŞIYOR"

Babasının Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinin revirinde kaldığını aktaran Kaya, babasının bilincinin yerinde olmadığını, kendisine yardımcı olması için koğuş arkadaşının yanında kaldığını dile getirdi.

Babasının karın ve göğüs ağrısıyla her gün Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılıp, tekrar cezaevine getirildiğini kaydeden Kaya, "Koronavirüsten ötürü babamın hastaneye yatışı yapılmıyor. Sürekli fenalaşıyor. Hastanede ağrı kesici verilip tahlili yapılarak tekrar cezaevine getiriliyor" dedi.

"ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUZ"

Osmaniye İnfaz Hakimliğine infaz ertelemesi talebiyle başvurduklarını belirten Kaya, "Babamın yeri ne cezaevi ne de hastanededir; yeri evidir. Tek başına hayatını idame edemiyor. Telefonla konuştuğumuz kendini ifade edemiyor. Görüş yasağı olması nedeniyle kendisini göremedik. Kendisiyle telefonla konuştuğumuzda 'İyim' diyor ama 2 saat sonra hastaneye kaldırılıyor. Babama bir şey olursa bunun hesabını kim verecek. Babam günbegün ölüme sürükleniyor. Çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Her an kötü bir haber alacağız diye psikolojimiz bozuldu. Bir an önce babamın serbest bırakılmasını istiyoruz." (Osmaniye/MA)

