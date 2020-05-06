Ağır hasta tutuklu Sabri Kaya hastaneye kaldırıldı

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan ağır hasta tutuklu Sabri Kaya'nın durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Hastanesi mahkum koğuşunda tedavi altına alındığı öğrenildi. Kaya'nın avukatı İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkez Hapishane Komisyonu Sözcüsü İlhan Öngör, "Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) tedbir talebi olarak başvuruda bulunduk. Ayrıca Osmaniye Savcılığı, Osmaniye Devlet Hastanesi ve Osmaniye Cezaevi idaresiyle görüşmeler yaptık. Görüşme neticesinde müvekkilimin Adana Şehir Hastanesi'ne sevk yapılmıştır. Bu sürecin takipçisiyiz" dedi.

Kaya, haftalık telefon görüşmesinde ailesini arayarak, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben öleceğim" demişti.

Kalbi yüzde 25 çalışan Kaya, 25 Mart’ta kalp krizi ve beyin kanaması geçirmişti. Kaya, 3 kez yoğun bakıma alınıp, cezaevine tekrardan götürülmüştü. Kaya, 42 gün içinde 3 kez yoğun bakıma alınırken, göğüs ve karın ağrısıyla 14 kez Osmaniye Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılmıştı. (Adana/MA)