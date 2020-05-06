06 Mayıs 2020 21:37

"Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu" kuruldu

Ortak deklarasyon açıklayan hak örgütleri ile hukukçular "devletin en temel görevinin yaşatmak olduğunu" söyleyerek, avukatlar ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılmasının istedi.

Fotoğraf: ÇHD

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    Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, İnsan Hakları Derneği, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı bir araya gelerek "Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu"nun kuruluşunu duyurdu.

    Yayımlanan deklarasyonda uzun süredir “yargı bağımsızlığı, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı gibi temel ilke ve haklar büyük saldırı altında” denilirken, ölüm orucuna başlayan Avukat Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın taleplerine de yer verildi.

    İki avukatın talepleri de şöyle sıralandı:

    • Müvekkilleri Grup Yorum’u hedef alan konser yasağının kaldırılması.
    • Kendileri ve diğer tutuklu avukatlar yönünden adil yargılanabilecekleri şartlar tesis edilerek tahliye edilmeleri.

    "ULUSLARARASI KURUMLAR DA ÇAĞRIDA BULUNDU"

    Ortak deklarasyonda şu ifadeler kullanıldı:

    "Yetkililere sesleniyoruz: Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın taleplerini karşılamanız, gerek Anayasal, gerekse bağlı olduğunuz onlarca uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve protokollerinin bir gereğidir. Size özellikle içinden geçtiğimiz ve mahpusların yaşam hakkına ağır tehdit oluşturan pandemi koşullarında daha da önem kazanan sorumluluklarınızı hatırlatıyoruz, zira yaşatmak bütün devletlerin en temel görevidir.

    Pandemi koşullarında politik hükümlü ve tutukluların da serbest bırakılması gerektiği hususunda, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi de dâhil olmak üzere onlarca uluslararası kurum çağrıda bulundu.

    Yurtdışından Avrupa Barolar Birliği de dâhil olmak üzere 50’yi aşkın baro ve çeşitli avukat örgütleri de, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal şahsında tutuklu avukatların serbest bırakılması gereğini yineledi ve size uluslararası sözleşmelerden kaynaklı sorumluluklarınızı hatırlattı. Aynı sorumluluğu bir kez daha yineliyoruz." (HABER MERKEZİ)

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