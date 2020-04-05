05 Nisan 2020 15:37

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'nde, ÇHD’li avukatlar ölüm orucuna başladı

Avukatlar Günü nedeniyle açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği, cezaevinde süresiz açlık grevinde bulunan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın grevlerini ölüm orucuna çevirdiklerini duyurdu. 

Fotoğraf: ÇHD

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    Hukuk örgütü temsilcileri 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'nde, koronavirüs salgını nedeniyle ‘Zoom’ üzerinden yaptıkları online basın toplantısında, yargılamalar parodiye dönüştüğü, hukukun olmadığı bir ülkede bugün avukatlar gününü kutlamayı kabul etmedikleri belirtildi. Online basın toplantısında, cezaevinde bulunan Avukat Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın ölüm orucuna başladığı belirtilerek, “Meslektaşlarımızın talepleri çok net. En özlü ifadesi ile adalet istiyorlar” denildi.

    Basın toplantısına Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, CHP milletvekili Turan Aydoğdu, HDP milletvekili Züleyha Gülüm Adalet Nöbeti’nden Kemal Aytaç, Halkın Hukuk Bürosından Didem Baydar Ünsal, Avukat İnisiyatifi’nden Fikret İlkiz, Adalet için Hukukçular’dan Özgür Urfa, Avukatlar Sendikası’ndan Selin Aksoy, Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Gazi Uzun, Demokrasi İçin Hukukçular’dan Yıldız İmrek ve ÖHD Eş Genel Başkanı Ayşe Acinikli katıldı.

    “MESLEKTAŞARIMIZ ADALET İSTİYOR”

    Çağdaş Hukukçular Derneği adına açıklamayı ÇHD İkinci Başkanı Ümit Büyükdağ gerçekleştirdi. “Hukukun olmadığı, yargılamaların birer parodiye dönüştüğü, binlerce tutuklu ve hükümlünün hapishanelerde ölüme terk edildiği bir ülkede bugün avukatlar günü” diyen Büyükdağ, “Bu şartlar altında hiçbir kutlamayı kabul etmiyoruz! 8 meslektaşımız, derneğimizin başkanı da dahil olmak üzere bugün hala hapishanede. Kendileri ile görüşme olanaklarımız gün geçtikçe sınırlanıyor. 4'ü bugüne kadar açlık grevini sürdürmekte idi. Sağlıkları için endişeliyiz. Onlar da taşıdıkları yük yetmezmiş gibi bizlerin, ailelerinin, müvekkillerinin sağlıkları için endişeli. Meslektaşlarımızın talepleri çok net. İlk günden beri paylaşıyoruz. En özlü ifadesi ile adalet istiyorlar” diye konuştu.

    5 NİSAN GÜNÜNDE AVUKATLAR ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADI

    Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal, açlık grevlerini ölüm orucuna dönüştürmeye karar verdiklerini söyleyen Büyükdağ, “Bugünün özgün koşulları nedeniyle bu durumu kamuoyu ile kendilerinin paylaşabileceği bir kanal olmadığından, ÇHD olarak kamuoyunu bilgilendirme görevini üstleniyoruz. Biz kaygılıyız ama daha çok da öfkeliyiz. Bugün 5 Nisan, Ebru ve Aytaç ölüm orucunda! Hiçbir kutlamayı kabul etmiyor, 5 Nisan'ın bir mücadele günü olduğunu tüm hukuk kurumlarına anımsatıyoruz! Tüm duyarlı kamuoyuna çağrımız, ölümlere engel olmak için, adalet talebine sahip çıkmalarıdır” dedi.

    Basın toplantısına katılarak söz alan kurum temsilcileri, 5 Nisan Avukatlar Günü’nün kutlama günü değil, avukatlık mesleğine yönelik saldırılara karşı bir mücadele günü olduğunu vurguladı.

    “AVUKATLARIN HAPİSTE OLDUĞU BİR ÜLKEYİZ”

    Demokrasi İçin Hukukçular adına konuşan Av. Yıldız İmrek, çok sayıda avukatın tutuklu olduğunu ifade ederek, “Meslektaşlarımız adil olmayan yargılamalarla tutuklu ya da hüküm verilmiş durumda. Avukatlar yargıdaki halkın temsilidir. Temel hak ve özgürlüklerin, yargı bağımsızlığının, demokratik ülke idealinin temsilidir. Ve eğer avukat tutuklu ise, savunma özgür değil ise, o ülkede hak ve adaletten, özgürlüklerden söz etmemiz mümkün değil. Avukatın hapiste olduğu bir ülke demokratik değildir. Despotik bir ülkedir. Ve biz avukatların hapiste olduğu bir ülkeyiz. Bu nedenle asla ve asla avukatın özgürlüğünün kısıtlanması, avukatlık yaptığı için tutuklanması, yargılanması kabul edilemez. Tutukluluğun zaten bir tedbirdir. Avukat arkadaşlarımız şu an tutuklu, korona salgını söz konusuyken avukat arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı. Tahliye etmemekteki ısrar örtülü bir idam cezasıdır” diye konuştu.

    “MÜCADELENİN ARTMASI GEREKTİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ”

    ÖHD Eş Genel Başkanı Ayşe Acinikli ise 5 Nisan avukatlar gününde haklarının birer birer yok edilmeye çalışıldığını aktararak, “Savunma hakkına yönelik saldırılar gerçekten o kadar çok artı.  Ölüm orucuna başlayan meslektaşlarımızın direnişini selamlamak gerekiyor. Talepleri haklı ve meşrudur. Kutlamamız gereken bir günde çok daha mücadelenin artması gerektiğinin bilincindeyiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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