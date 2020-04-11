11 Nisan 2020 01:46

39 barodan ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik için çağrı

Ölüm orucuna başlayan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için 39 baro çağrı yaptı, adil yargılanma talep etti.

Fotoğraf: ÇHD

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    39 baro, adil yargılanma talebiyle başladıkları açlık grevini ölüm orucuna çeviren avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için adil yargılama talebinde bulundu.

    Tutuklu bulundukları cezaevlerinde 5 Şubat’ta açlık grevi eylemine başlayan ve 5 Nisan’da ise ölüm orucuna çeviren Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal için çağrı yaptı, avukatların adil yargılanması talebinde bulundu.

    39 baronun yaptığı ortak açıklamada, “Adil bir yargılamanın ölümler olmaksızın da sağlanabileceğini, tarafsız ve adil bir muhakemenin herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak, tutuklu meslektaşlarımızın yasal ve insani taleplerinin bir an önce karşılanarak tahliye edilmelerini ve adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep ediyor, meslektaşlarımızı da ölüm orucu eylemlerini sonlandırmaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “YAŞAM KUTSAL, ADİL YARGILANMA VE ADALET HAKTIR"

    5 Nisan Avukatlar Gününü henüz geride bıraktık. Yaklaşık 2 buçuk yıldır tutuklu bulunan meslektaşlarımız bir süredir adil yargılanma ve adalet talebiyle açlık grevi yapmaktaydılar.

    Ancak hukuk ve insan hakları alanında çalışan dernekler tarafından yapılan basın açıklaması ile meslektaşlarımızdan Av.Aytaç ÜNSAL ve Av.Ebru TİMTİK'in açlık grevi eylemlerini ölüm orucuna çevirdiklerini öğrendik.

    Şüphesiz insan yaşamından değerli ve önemli bir şey yoktur. Bizce meslektaşlarımızın talepleri muhataplarınca karşılanamaz nitelikte ve olağanüstü istemler değildir.

    Baro Başkanlarımız ve çokça meslektaşımız tarafından meslektaşlarımızın yargılandıkları İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava celseleri yerinde takip edilmiş ve yargılama sürecinde birçok hukuksuzluk tespit edilmiştir.

    Hatırlanacağı üzere; yargılandıkları davanın ilk duruşmasında meslektaşlarımızın tamamı hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesine rağmen, tahliyeleri saatlerce geciktirilmiş, tahliye olmalarının hemen ardından savcılığın itirazı ile haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış, hukuksuz bir süreç sonunda meslektaşlarımız yeniden tutuklanmıştır. Tahliye kararı veren mahkeme heyeti ise dağıtılarak yerlerine başka bir heyet atanmıştır.

    Tüm yargılama aşamasında ceza yargılamasının temel ilkelerine, adil yargılanma hakkına aykırı uygulamalarda bulunulmuş; tanık/gizli tanık ifadeleri ile varlığı meçhul bazı belgelere dayanılarak 18 meslektaşımız hakkında 159 yıl hapis cezası verilmiştir.

    Meslektaşlarımızın savunma hakları kısıtlanmış, istedikleri deliller toplanmamış, tanıklar dinlenmemiş, son sözleri dahi sorulmaksızın haklarında mahkûmiyet hükümleri tesis edilmiştir.

    Tarafsız bir mahkemece yargılanmayı ve devletin kendi çıkardığı yasalar ile taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymasını talep etmek, doğal, hukuki ve meşru bir haktır. Meslektaşlarımızın talepleri de bu temel haklarını kullanmaktan ibarettir.

    Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler ve avukat görüşmelerindeki sınırlandırmalar da göz önüne alındığında; haksızlığa uğradığını düşünen, adil yargılanma ve hukukilik talebinde bulunan meslektaşlarımızın tamamen tecrit edilmiş halde ve halen tutuklu bulunmaları da üzücüdür.

    Meslektaşlarımızın seslerini kamuoyuna duyurabilmek için ağır sonuçları olacak ölüm orucu yolunu tercih etmeleri karşısında üzgün ve kaygılıyız.

    Bizler aşağıda imzası bulunan Baro Başkanları olarak;

    • Adil bir yargılamanın ölümler olmaksızın da sağlanabileceğini, tarafsız ve adil bir muhakemenin herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak,
    • Tutuklu meslektaşlarımızın yasal ve insani taleplerinin bir an önce karşılanarak tahliye edilmelerini ve adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep ediyor,
    • Meslektaşlarımızı da ölüm orucu eylemlerini sonlandırmaya davet ediyoruz.
    • Tüm yetkilileri ve kamuoyunu oldukça hassas bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

    Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
    Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
    Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE
    Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN
    Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
    Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
    Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT
    Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY
    Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
    Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
    Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
    Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ
    Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK
    Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
    Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN
    Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
    Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
    Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
    Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
    Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
    Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
    İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
    İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
    Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ
    Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
    Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN
    Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
    Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
    Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
    Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ
    Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
    Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
    Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
    Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ
    Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ
    Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
    Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
    Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL
    Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU

    (HABER MERKEZİ)

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