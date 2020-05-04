İnsan hakları örgütleri ve hukuçular: Mahpuslara hijyen ürünleri ücretsiz verilmeli

İnsan hakları örgütleri ve hukuk dernekleri, hapishanelerde başta hastalar ve hamileler ile çocuklu kadınlar olmak üzere risk grubunda olanların serbest bırakılmasını istedi. Raporda mahpuslara temizlik ürünlerinin ücretsiz verilmesi çağrısı da yapıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneğinin (ÖHD), hapishanelerin pandemi dönemindeki durumuna dair rapor hazırladı.

Bianet’te yer alan habere göre önerilerin de yer aldığı raporda, hapishanelere ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından art arda açıklanan önlemlerin pandemi karşısında yetersiz kaldığı ifade edildi.

Raporda, hapishanelerde alınması gerektiği belirtilen önlemlerden bazıları şöyle:

Ağır hasta mahpusların salgın hastalık durumunda ciddi risk grubunda bulunması nedeniyle serbest bırakılarak infazları ertelenmeli, tutuklu olanlar serbest bırakılmalı.

Virüsün özellikle 60 yaş üstü kişilerde ölümcül etkisi göz önünde bulundurularak 60 yaş üstü mahpuslar ile hamile ve çocuklu kadınlar tedbiren serbest bırakılarak infazları ertelenmeli.

Çocuk tutuklular bir an önce serbest bırakılmalı.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, salgın hastalık durumunda ciddi risk grubunda bulunması nedeniyle serbest bırakılmalı.

Tutuklamanın istisna olduğu gerçeğinden hareketle tüm tutukluların durumlarının dosya üzerinde incelenerek suç tipine göre değerlendirme yapılıp tahliye veya ev hapsi benzeri adli kontrol tedbirlerine başvurulmalı.

Mahpusların hak mahrumiyetine sebep olacak (Şartla infaz süresinin uygulanması, görüş hakkı, sevk hakkı gibi) disiplin cezalarının uygulanmasından vazgeçilmeli.

"MAHPUSLAR RİNG ARACIYLA TAŞINMAMALI"

Cezaevlerinde hijyen konusunda yetersizliklerin olduğu belirtilen raporda “Hapishanelerde mahpusların sağlıklarının korunabilmesi, bulundukları alan ve kendi kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için, acilen temizlik malzemeleri kendilerine ücretsiz verilmeli ve parası olmayan mahpusların da temizlik ürünlerine erişimi sağlanmalı. Mahpuslar hapishanelerden tahliye edilinceye kadar hapishanelerdeki banyo, tuvalet gibi ortak alanlar her gün dezenfekte edilmeli. Mahpusların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi sağlanmalı, vitamin takviyesi yapılmalı. Mahpuslar sağlık kurumlarına ve hastanelere ring araçlarıyla değil daha hijyenik ve sağlığa uygun araçlarla taşınmalı” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

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