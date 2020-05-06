TFF: Ligler 12-13-14 Haziran haftasında başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüs süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Videokonferans yöntemi ile basın mensuplarının da online olarak katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Bu kararımızla liglerin belirlediğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Bu süreçte Bilim Kurulu'nun Sağlık Kurulumuzla beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları tüm kulüplerimize bildireceğiz. Bilim Kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerimizdeki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleri ile görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çerçevesinde ligleri başlatacağız. Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Antrenmanlarına başlayan kulüplerimizin bu zaman zarfında hazır hale geleceğine inanıyoruz"

"İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız." (SPOR SERVİSİ)