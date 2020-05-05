Ankara Tabip Odası: Salgında diğer sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşanıyor

Ankara Tabip Odası Yönetimi, koronavirüs sürecinde diğer hastalıkları sebebiyle sağlık kurumlarına gitmesi gereken yurttaşların virüs kapma endişesi yüzünden hastaneye gelemediklerini belirtti. Tabip Odası, bu süreçte sağlık hakkına erişimin zorlandığına ilişkin bir basın bülteni yayımladı. Vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi ve sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin kaldırılması talep edildi.

"ENGELLER DAHA DA KRİTİK HALE GELMEKTE"

Salgınların, ülkelerin sağlık sistemindeki güçlü ve zayıf yanların yanı sıra sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engelleri ve eşitsizlikleri de ortaya çıkardığını belirtilen açıklamada, "Tedaviye erişim talebinin katlanarak ve hızla arttığı pandemi koşullarında insanlar başka hastalıklar nedeni ile de hastanelerde tedavi edilmek zorunda olduğundan bu engeller daha da kritik hale gelmektedir” denildi. Ölüm oranının yüzde 2 civarında olduğu koronavirüse karşın tedavi edilmeyen ve tedavi süreci aksayan kronik hastalıklarda ölüm riskinin çok daha fazla olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kovid 19 dışında kalan diğer hastaların bir hastaneye, bir acil servise ve bir yoğun bakım ünitesine ihtiyacı olduğu vurgulandı.

"PRATİKTE SÜREÇ BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI GİBİ YÜRÜMÜYOR"

Acil olmayan ameliyatların ve tedavilerin salgın nedeniyle pandemi sonrasına ertelenmesinin diğer hastalıklar için ilerleme riski doğurduğu belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından ertelenmeyecek operasyonların, tedavilerin belirlediği ve onkoloji, kalp damar ve kardiyoloji gibi branşlarda sağlık hizmetlerinin devam ettiğinin açıklanmasına rağmen hastaların büyük bir kısmının bundan habersiz olduğu ifade edildi Açıklamada, "Pratikte süreç Sağlık Bakanlığının açıklaması gibi yürümüyor. Dolayısıyla sağlık hakkına erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor" denildi.

"VATANDAŞLAR BU KONUDA BİLGİLENDİRİLSİN"

Ankara’da İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan bir görüşme sonrası Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi MH4, MH5 ve MH6 kuleleri, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin temiz olduğunun açıklandığı kaydedilen açıklamada, buna rağmen vatandaşların bu konudan habersiz olduğu ifade edildi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığının ve il sağlık müdürlüklerinin bu konuda vatandaşları bilgilendirmesi ve sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin kaldırılması talep edildi. (Ankara/ EVRENSEL)

Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Normalleşmede öncelik ekonomi değil halk sağlığı olmalı

İstanbul Tabip Odasından "normalleşme adımları erken" uyarısı

Türkiye'de koronavirüs: "Normalleşme" takvimi açıklandı | Tüm gelişmeler (5 Mayıs)