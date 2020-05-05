05 Mayıs 2020 14:39

İstanbul Tabip Odasından "normalleşme adımları erken" uyarısı

Erdoğan'ın açıkladığı "normalleşme" takvimini değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, bu konuda yapılabilecek hataların salgını başa döndürebileceğini söyledi.

Osman Öztürk sandalyede oturuyor, kollarını önündeki masanın üzerine koymuş

Dr. Osman Öztürk | Fotoğraf: MA

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    Koronavirüs salgınına karşı alının tedbirlerin gevşetilmesi kararının erken olduğunu söyleyen İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, “İstanbul için Wuhan hali devam ediyor” diye uyardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısından sonra koronavirüse karşı alınan kısıtlamalarda yumuşama olacağını açıkladı. Ölüm oranlarında düşüş yaşandığını belirten Erdoğan, kademeli olarak normal hayata dönüş yapılacağını söyledi. Bununla beraber 11 Mayıs itibariyle berber, kuaför ve alışveriş merkezleri hizmet vermeye başlayacak. Sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü yurttaşlar ise, 10 Mayıs itibariyle haftada bir gün 4 saat sokağa çıkabilecek. Şehirlerarası giriş çıkışın sınırlandırıldığı Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da sınırlama sona erdirilirken, üniversiteye giriş sınavları ise 20 Haziran günü yapılacak.

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, salgına dair kısıtlamaların yumuşatılması kararının erken olduğu uyarısında bulundu.

    "VERİLER AÇIKLANMALI"

    Dr. Öztürk, böylesi bir kararın verilebilmesi için doğru verilerin açıklaması gerektiğini ifade etti. Şu ana kadar yapılan açıklamalara bakıldığında plato yapıldığına dair izlenimler olduğunu belirten Öztürk, bunun yeterli olmadığını vurguladı.

    Sağlık Bakanlığın salgının nerelerde yoğunlaştığı, hangi yaş gruplarını etkilediği gibi özelliklerinin hepsini açıklaması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Bütün bu verileri bilmiyoruz. Böyle bir kararın bütün Türkiye için erken olduğunu söyleyemeyiz. Sınırlı sayı açıklanıyor ama bazı illerde vaka sayısı düşük görünüyor. Fakat özellikle İstanbul için söylersek, hiçbir gerçekçilik görünmüyor. İstanbul için Wuhan hali devam ediyor” dedi.

    "HATALAR BİZİ EN BAŞA DÖNDÜREBİLİR!"

    Ölüm sayılarının azaldığını fakat vaka sayılarının azalmadığına dikkat Öztürk, bu durumun salgının azalarak bir zaman sonra kendiliğinden sonlanacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

    Normalleşmenin salgın süreçlerinin en önemli kararlarından biri olduğunun altını çizen Öztürk, şunları belirtti: “Burada yapılacak hatalar bizi en başa döndürebilir. Bu yüzden bütün sürecin toplum ile paylaşılması gerekiyor. Toplumun güveni ve uyumu doğru bilgi paylaşımından geçiyor. Bunun için doğru bilgi paylaşarak toplumun ikna edilmesi gerekiyor.”

    “Neden normalleşmeye alışveriş merkezlerinin açılması ile başlanma ihtiyacı duyuldu?” diye soran Öztürk, hiç gerekli olmadığını dile getirdiği bu kararının nedeninin açıklanması gerektiğini belirtti. (İstanbul/MA)

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