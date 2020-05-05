Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek'in 324 gündür sürdürdüğü ölüm orucuna ara verdiği açıklandı. Grup Yorum üyeleri, insan hakları savunucuları, CHP ve HDP milletvekilleri Gökçek için Küçükarmutlu'da bulunan Direnişevi'nde açıklama yaptı. Burada yapılan açıklamada Gökçek'in eylemini sonlandırdığı açıklandı. Gökçek açıklamaların ardından hastaneye kaldırıldı.

Grup Yorum üyeleri, CHP ve HDP'li milletvekilleri, hekimler direniş evinin önünde basın açıklaması yapıyor. https://t.co/2g825vwicK — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk_) May 5, 2020

Açıklamalardan satırbaşları:

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: Ülkemizde hiç kimse düşüncelerinden ideolojilerinden dolayı ötekileştirilmemeli, müzik yapma hakları engellenmemeli, konuşma ifade özgürlükleri engellenmemeli. Söz veriyoruz konser geçekleşinceye kadar bizler bu sorumluluğu üzerimize alıyoruz.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay: İbrahim'in ortaya koyduğu bu irade ile birlikte sadece Grup Yorum'un şarkılarını söyleyebilmesi için değil aynı zamanda Türkiye'de sanatın özgürce yapılabilmesi için herkes adına konulmuş bir irade. Bugünden itibaren taleplerin takipçisi olacağıma söz veriyorum.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: Olumlu bir şekilde ve kazanımla sonuçlanması hepmiz adına mutluluk verici. Bir kişi konser yapmak için bedenini ölüme yatırıyor. Bu aslında bizim için utanç. Umut ediyorum ki İbrahim biran önce sağlığına kavuşur. Adil yargılanma talebi aslında çağdaş bir dünyada olmaması gereken bir talep. İçerde olan adil yargılanmayan Grup Yorum üyelerinin adil yargılanması için bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı: İnsan hakları örgütleri olarak İHD ve TİHV yaşamdan yana tutum alırken dayanışma yaşatır der. Biz bugün dayanışmanın yaşatacağı bir adım atmış olduk. O nedenle İbrahim Gökçek'in Grup Yorum'un böyle bir karar alması biz insan hakları örgütleri açısından umut verici. Biz başından beri talepleri talebimizdir demiştik. Çünkü düşünce ve ifade özgürlüğü temel haklardan ve bu ifadelerini özgürce kullanabilecekleri, türkülerini özgürce söyleyebilecekleri bir ortamı yaratmak için de başından beri mücadele ediyoruz, bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Hüda Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ali Şeker, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut, HDP MYK üyesi Ferhat Encü, sanatçı Pınar Aydınlar ve çok sayıda kişi katıldı.

İnsan hakları örgütleri İbrahim Gökçek’i yaşatmak için konser başvurusunda bulunmuştu. Halkın Hukuk Bürosu dün yaptığı açıklamada, Grup Yorum’un cezaevinde olmayan üyeleriyle birlikte bugün İstanbul Valiliğine başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı. Açıklamada, "Valiliğe giderek konser başvurusunda bulunacağız. Konser başvurularının derhal kabul edilmesini istiyoruz. Bugün ziyaretimizde gördüğümüz üzere durumu giderek ağırlaşmakta ve hayati riski artmaktadır. Yetkilileri, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Valiliği göreve davet ediyoruz. Konser başvuruları kabul edilsin, İbrahim yaşasın" denilmişti. (HABER MERKEZİ)

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