Ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

288 gündür ölüm orucunda bulunan Helin Bölek'in hayatını kaybettiği açıklandı. Grup Yorum'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek'i şehit verdik. Herkesi direniş evine şehidimizi sahiplenmeye çağırıyoruz" denildi. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek de 291 gündür ölüm orucunda bulunuyor.

288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek'i şehit verdik... Herkesi direniş evine şehidimizi sahiplenmeye çağırıyoruz. pic.twitter.com/O90AJ0VyHg — Grup Yorum (@Grup_YORUM) April 3, 2020

Ölüm orucundaki grup üyelerinin talepleri şöyle:

Sürekli baskına uğrayan, terörize edilmeye çalışılan ve Grup Yorum'un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezine polis baskınları son bulsun.

Grup Yorum üyeleri Bakanlığın arananlar listelerinden çıkarılsın.

Yaklaşık 3 yıldır neredeyse tüm konserleri yasaklanan Grup Yorum üzerindeki konser yasakları kaldırılsın.

Yorum üyeleri haklarında açılan davalar düşürülsün.

Tutuklu Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın.

Cezaevinde tutuklu bulunan Helin Bölek hakkında açlık grevinin 162 gününde tahliye kararı verilmişti.

"BU SÜRECİN YÜKÜ SİZİN OMUZLARINIZDA"

28 Şubat'ta Evrensel'e konuşan Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, "Biz yaşamak istiyoruz" demişlerdi.

Bölek, bir başka mesajında ise kamuoyuna seslenmişti. Taleplerin hızlıca karşılanması için kamuoyu oluşturmak gerektiğini dile getiren Bölek, "Sadece açlığın kendisi başlı başına bir kazanım değildir şüphesiz. Açlıkla beraber bu süreci örmek ve örgütlemek temelindedir kazanım. Kazanımları getirecek olan bu örgütlülüktür. Yani, bu süreçte sonucu belirleyecek olan da aslında bizi dinleyenlerin, bizi sevenlerin bizim için bir şey yapanların omuzlarında biraz ağır bir yük olmuş oluyor. ‘Bu sürecin yükü sizin omuzlarınızdadır' demiş gibi oluyoruz ama gerçekten de böyledir. Mesele sadece bizim için bir şey yapmakta değil. Aslında kendiniz için de tüm adaletsizlikler için de hukuksuzluklar için de bir şey yapmaktır. Mutlaka bedeller olacak ama bu bedelin ne kadar ödeneceği aslında sürecin sürdürücüleri tarafından belirlenecektir. O yüzden herkesi sesimize daha çok ses olmaya davet ediyorum” çağrısında bulunmuştu.

Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi ise “Gece uyku uyuyamıyor, çünkü sinir uçları iltihaplandı, çok acı çektiği için uyku diye bir şey yok. Kızımın yeniden türkü söylemesini çok istiyorum. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. O pırıl pırıl insanları sahnede görmek istemez misiniz? O yüzden rica ediyorum, konuşmamı duyan herkes bir şeyler yapsın ama hızlı yapsın” ifadelerini kullanmıştı.

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri, 11 Mart'ta evleri basılarak zorla hastaneye götürülmüşlerdi.

28 Mart'ta ise İnsan hakları savunucularının oluşturduğu heyet, Grup Yorum üyelerinin sürdürdüğü açlık grevini İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmüştü. Bakanlık açlık grevini bırakmaları halinde taleplerini değerlendireceğiz açıklaması yapmıştı. Bu açıklama insan hakları savunucularının tepkisini çekmişti.

HDP: GRUP YORUM’UN TALEPLERİNİ YERİNE GETİRMELİ!

HDP tarafından Grup Yorum Üyesi Helin Bölek’in hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan açıklamada iktidara tutumundan vazgeçme çağrısı yapılarak “Grup Yorum’un taleplerini yerine getirmeli!” denildi.

Helin Bölek’in ailesi ve tüm yakınlarına, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilenen HDP açıklamasında, insanların açlık grevinde hayatlarını kaybetmelerinin insanlık adına bir utanç olduğu ifade edilerek “Şu anda aynı taleplerle ölüm orucunu sürdüren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ve farklı gerekçelerle açlık grevinde olan Mustafa Koçak’ın da hayatlarını yitirmemeleri için iktidar acilen adım atmalı, duyarlı bütün çevreler de derhal harekete geçmelidir.”

İHD: BÖLEK’İN ÖLÜMÜNDEN ÜLKEYİ YÖNETENLER SORUMLUDUR

İHD İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada da "Helin Bölek’in yaşamını kaybetmesinden ülkeyi yönetenler sorumludur” denildi. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfının da içinde olduğu bir heyet tarafından İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile 17 Mart’ta yapılan görüşmede ve sonrasında yapılan açıklamada da taleplerin insani ve hak temelli talepler olduğu tespitinin yapıldığı ve yaşam hakkının korunması sorumluluğu ile yetkililerden konuya acil çözüm getirmeleri istendiği hatırlatıldı. Açıklamada “Ancak yetkililer bu haklı taleplerin değerlendirilmesini 'önce açlık grevini bıraksınlar' şartına bağlamışlardı. Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz; 'önce açlık grevini bıraksınlar' yaklaşımınız Helin Bölek’in canına mal oldu. İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak’ın da yaşamına mal olmadan bu yaklaşıma derhal son verilmeli, talepleri kabul edilerek yaşam hakları korunmalıdır" denildi.

İHD-TİHV: İKTİDAR TALEPLERİ KARŞILAYARAK SORUNU ÇÖZMELİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir açlık grevlerinin geldiği boyut ve açlık grevcilerinin sağlık durumuyla ilgili taleplerin öncelikle insani ve hak temelli niteliğinin aktarılarak herhangi bir kayıp yaşanmadan taleplerin duyulması ve hızla çözüm için adım atılması yönünde çalışma sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Helin Bölek’in yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzgünüz, insan hakları örgütleri olarak yetemedik. Bu göz göre göre gelen kaybı önleyemedik. Ailesine, Grup Yorum ve sevenlerine başsağlığı dileriz. İktidar ise zorla alıkoyma ile başlayan, 'önce onlar bıraksın' tutumu ile süreci daha da gerginleştiren, 29 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ceza infazına ilişkin yeni yönetmelikle zorla müdahaleyi meşrulaştırma girişimine işaret eden güvenlikçi bakış açısıyla bu kayıptan siyaseten sorumludur."

"TALEPLER KARŞILANSIN"

Daha fazla kayıp olmaması için iktidarı hızla adım atmaya, talepleri karşılayarak bu sorunu çözmeye davet edilen açıklamada, "Bir yaşam hakkı ihlali daha yaşanmaması için tek yolun güvenlikçi anlayışı bir an önce terk ederek, önceliği yaşamdan ve insan haklarına gereken saygıyı göstermekten yana kullanmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

(HABER MEKREZİ)

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