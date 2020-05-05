Ölüm orucundaki Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek için konser başvurusunda bulunulacak
İbrahim Gökçek’in durumuna ilişkin açıklama yapan Halkın Hukuk Bürosu, "Valiliğe giderek konser başvurusunda bulunacağız" dedi.
Fotoğraf: MA
Grup Yorum'un, durumunun ağır olduğu bildirilen ölüm orucundaki İbrahim Gökçek’i yaşatmak için konser başvurusunda bulunacağı açıklandı.
Halkın Hukuk Bürosu yaptığı açıklamada, Grup Yorum’un cezaevinde olmayan üyeleriyle birlikte bugün İstanbul Valiliğine başvuruda bulunacaklarını duyurdu. Açıklamada, "Valiliğe giderek konser başvurusunda bulunacağız. Konser başvurularının derhal kabul edilmesini istiyoruz. Bugün ziyaretimizde gördüğümüz üzere durumu giderek ağırlaşmakta ve hayati riski artmaktadır. Yetkilileri, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Valiliği göreve davet ediyoruz. Konser başvuruları kabul edilsin, İbrahim yaşasın" denildi.
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Grup Yorum, öncelikli olarak tutuklu müzisyenlerin tahliye edilmesi ve konser yasaklarının kaldırılması talebinde bulunuyor.
Twitter’da "KonsereİzinİbrahimeYaşam" etiketiyle konsere izin verilmesi için çağrıda bulunuluyor.
Bas Gitaristi İbrahim Gökçek, ölüm orucunun 323’üncü gününde.
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(HABER MERKEZİ)
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