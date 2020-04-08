Meclis'e 90 dilekçe: Cezaevlerinde virüs semptomları var, karantina koğuşları yok

Birçok cezaevinden tutuklular, koronavirüs semptomlarının görüldüğünü, gerekli önlemlerin alınmadığını, gardiyanların temizlik ve hijyen koşullarına uymadığını aktardı. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 90 ayrı dilekçeyle konuyu Meclis'e taşıdı. Komisyonun yerinde inceleme yapmasını talep eden Gergerlioğlu, söz konusu hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle de Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

HİJYEN KOŞULLARINA UYULMUYOR

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, ihlal başvuruları Afyon, Aksaray, Tarsus, Van, Balıkesir Bandırma, Antalya, Alanya, Akhisar, Diyarbakır D Tipi, Bolu F Tipi, Çankırı, Siirt, Ağrı Patnos, Erzurum, Elazığ, İzmir Aliağa ve Şakran, Silivri gibi birçok cezaevinden geldi. Koronavirüs nedeniyle ciddi risk oluşturan cezaevlerinde öne çıkan ihlaller arasında, cezaevlerinde dezenfektan işlemi yapılmadığı, kişisel temizlik malzemelerinin verilmediği, sosyal mesafenin korunamadığı, tutuklulara maske ve eldiven verilmediği, koronavirüs salgınıyla yeterli bilginin verilmediği, infaz koruma memurlarının temizlik ve hijyen koşullarına uymadığı, birçok tutukluda hastalık semptomlarının görüldüğü, düzenli olarak sıcak suyun verilmediği, yemeklerin temiz olmadığı yer aldı.

KARANTİNA KOĞUŞLARI YOK

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalan bir tutuklunun ailesi, tutuklunun KOAH hastalığı olduğu, kaldığı koğuşta kronik hastalığı olan başka tutukluların da bulunduğunu, karantina koğuşlarının olmadığını, havalandırmaya çıkarılmadıkları bilgisini verdi. Dilekçelerde yer alan ihlallerde, Tarsus T Tipi Cezaevinde bulunan bir tutuklunun şeker ve tansiyon hastası olduğu, ayrıca kaldığı koğuşta arkadaşlarının nefes darlığı çektiği ve grip olduğu belirtildi. Cezaevinde kalan ve gizli şeker ile tansiyon hastası bir tutuklunun ailesi aracılığıyla yaptığı aktarıma göre; ateş, öksürük şikayetleri olduğu ve kaldığı koğuşta hastalık belirtisi olan başka tutuklular da bulunuyor. Tutuklunun, 3 kişinin karantinaya alındığını, günde 2 defa 30 dakikalık havalandırmaya çıkarıldıkları bilgisini paylaştığı ifade edildi.

KOĞUŞLAR İLAÇLANMIYOR

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutukluların aktardığına göre, siyasilerin bulunduğu koğuşlarda ilaçlama yapılmadığı, virüsten korunmak için ellerinde yalnızca sabun ve çamaşır suyu olduğu gelen ihlaller arasında. Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklular, temizlik malzemelerinin kantinde ücretli olarak satıldığını, kamerayla sayım yapıldığını, koronavirüs salgınına karşı cezaevi personeline yönelik tedbirler alındığı ancak tutuklulara yönelik hiçbir tedbirin olmadığı belirtildi.

Söz konusu ihlallere dair Gergerlioğlu, Bakan Gül’e “Mahpuslar tarafından iletilen iddialar doğru mudur? Cezaevinde bulunan kaç mahpusa Kovid-19 testi yapılmıştır? Bu testlerin kaçı pozitif çıkmıştır? Cezaevinde görevli kaç infaz koruma memuruna Kovid-19 testi yapılmıştır? Bu testlerin kaçı pozitif çıkmıştır? Karantina uygulaması yapılan cezaevi sayısı kaçtır? Bu cezaevlerinde karantinada olan mahpus sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti. (HABER MERKEZİ)

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