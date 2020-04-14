Şakran Cezaevinde önlem alınmadığını söyleyen mahpuslara disiplin cezası verildi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şakran 4 Nolu T Tipi Cezaevi’nde idarenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı önlem almadığını aileleri aracılığıyla kamuoyuna duyuran tutuklulara disiplin cezası verildi.

Cezaevindeki Roni Yavuz, haftalık telefon görüşmesinde babası Ramazan Yavuz’a karşılaştıkları hak ihlallerini aktardı. Yavuz, babasıyla yaptığı görüşmede şunları söyledi:

“Biz size cezaevinde koronavirüse karşı önlem alınmadığını aktardık. Bu yüzden cezaevi idaresi 4 Nolu T Tipinde bulunan siyasi tutuklulara 'kamuoyuna bilgi paylaşıldığı gerekçesiyle' görüş yasağı cezası verdi. Şu an virüsten dolayı görüş yasakları var fakat cezaevi idaresi bize 'Yasak bittikten sonra bu ceza uygulanacak’ dedi. Bir de haftada iki defa 10 dakikalık telefon görüş hakkımızın haftada 1 defa 20 dakika olacağı söylendi. Yine sıklıkla koğuş aramaları yapılıyor ve gardiyanların elinde eldiven ve yüzlerinde maske yok. Bizi ararken eldiven takmadan bize temasta bulunuyorlar. Haftada bir defa ise yardım bardak çamaşır suyu veriliyor. Koğuşlarda dezenfekte işlemi üstün kötü yapılıyor.”

Baba Ramazan Yavuz da böylesi bir süreçte tutukluların büyük bir risk içinde olduklarına işaret etti. Tutuklulara virüs bulaşması durumunda önlem almayan Adalet Bakanlığının sorumlu olacağını söyleyen Yavuz, “Tüm siyasi tutuklular serbest bırakılsın” dedi. (İzmir/MA)

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