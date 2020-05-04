04 Mayıs 2020 20:56

CHP'li Ayhan Barut'tan, patates ve soğan üreticileri için destek çağrısı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, patates ve soğan üreticilerinin sorunlarına çözüm üretilmesini istedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut Meclis kürsüsünde konuşuyor

Fotoğraf: CHP Basın Bürosu

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu ile birlikte patates ve soğan tarlasında ithalat nedeniyle mağdur olan patates ve soğan üreticilerinin sorunlarına çözüm üretilmesini istedi. Patates ve soğan ithalatının engellenmesini, ihracatın açılmasını, üretim ve üreticiye destek verilmesini isteyen üreticiler ve Barut, hükümeti göreve çağırdı.

    SOĞAN VE PATATES TARLASINDA ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

    Yağmur ve çamura rağmen Adana'nın Sarıçam İlçesi'ne bağlı Kürkçüler Müminler Köyü'ndeki patates ve soğan ekili tarlalara giden CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, burada üreticilerle buluştu. İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun da aralarında bulunduğu üreticilerle görüşen Ayhan Barut, yaşanan sorunları dinleyip neler yapılması gerektiğini konuştu. Aynı zamanda ziraat mühendisi olarak tarlalarda incelemelerde bulunan Ayhan Barut, "Yüksek üretim maliyetleri ve ürünün para etmemesi yetmezmiş gibi hasat zamanı yapılan ithalat, patates ve soğan üreticilerini iyice mağdur etti. Patates ve soğan üreticilerinin mağduriyetini önleyin" dedi.

    "BASKIN HASSASİYETİNİ ÇÖZÜM İÇİN DE GÖSTERİN"

    Çukurova Bölgesi'nde Türkiye'nin en erken patates ve soğanın yetiştirildiğini anımsatan Ayhan Barut, üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "Bundan 1 yıl önce ulusal güvenlik meselesi haline gelmişti patates ve soğan konusu. Asli suçlu olarak soğan ve patates üreticilerini görüp depoları basanların bugün patates-soğan üreticilerinin sorunlarını görmeye çağırıyoruz. Depolara baskın yaparken gösterdiğiniz hassasiyeti, bugün çiftçiye destek vermek için de gösterin" diye konuştu.

    "MERSİN LİMANI'NA GETİRİLEN ÜRÜNLER İÇ PİYASA SÜRÜLDÜ"

    İthalat nedeniyle hasat döneminde patates ve soğan üreticileri yine mağdur edildiğini belirten Ayhan Barut, şunları kaydetti:

    "Soğan ve patateste ihracat yasağının derhal kaldırılması gerekiyor. Üreticinin kazanması veya en azından maliyetini kurtarması için bu çağrıya kulak verilmeli.  İki hafta önce Mersin Limanı'na ithal patates ve soğan getirildiğinde tepki göstermiştik. O gün,  'Bunlar ülkemize girmeyecek, Suriye-Irak için geldi, transit geçecek' diyenlere sesleniyoruz. O ürünler iç piyasaya girdi. Bu çiftçinin feryadını görün artık. Bu salgın döneminde tarım ve sağlığın önemi bir kez daha görüldü. Tarıma gereken destek verilmeli, kesintisiz üretim yapılmalı. Yerli ve milli olduklarını söyleyenler yerli çiftçimize destek olmalıdır. Çünkü salgın öncesinde Türkiye'nin günlük 4-5 bin ton soğan, 10 bin ton üzerinde patates tüketimi vardı. Salgın nedeniyle ekonomik hayat durdu, her yer kapandı. Konukevlerinden lokantalara ve turizm mekanlarına kadar hepsi kapandı. Günlük tüketim, yarı yarıya düştü. Üretici canı pahasına üretiyor. Bu nedenle çiftçinin ürününü satması, para kazanması gerekiyor."

    "YANLIŞ TARIM POLİTİKALARINDAN VAZGEÇİLSİN"

    Patates ve soğan üreticileriyle bir araya gelen İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, ise şunları dile getirdi:

    "İthal ürün getirilerek tarımda sorunlar çözüm getirmez. Biz de vatandaşın ucuz soğan-patates yemesini istiyoruz. Ama Türkiye'de üretim maliyetleri çok yüksek. İthalatla sorun aşılmaz, sorun üretime destek verilerek aşılır. Çiftçi maliyetini kurtarmalı, üstüne para kazanmalıdır. Tarım politikası yanlıştır. Son 18 senede 11 tane Tarım Bakanı değişmiştir. Çiftçiye sürekli ve çözüm planları sunulmalıdır. Balık baştan kokuyor. Hükümetin yanlış tarım politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Üretime ve üreticiye destek verilmelidir, ithalat çözüm değildir."

    ÜRETİCİLER DERTLERİNE ÇÖZÜM İSTEDİ

    Soğan ve patateste hasat zamanı ithalat ve ihracatın yasaklanması nedeniyle mağdur olduklarını belirten üreticiler ise şöyle konuştu:

    "Hasat zamanı ithal ürün getirilmesi üreticileri mağdur etti. Bu yıl hava şartlarından dolayı iki kez ekim yapıldı, yani maliyet arttı. Mısır'dan patates-soğan getirilmesi de bizi iyice mağdur etti. İthalata izin verilmesin, çünkü yerli üretim fazlasıyla yeterli. Ürün fiyatları da çok yüksek değil. Çiftçiden 1 liraya çıkan ürün, marketlerde 3 liraya satılıyor. Sorunun kaynağı çiftçi değildir. Sıkıntının kaynağını çiftçide değil, sonraki zincirde aramak gerekiyor. Soğan ve patates üretiminde yeterliyiz. İthalata karşı çıkıyoruz. Biz ihracat açılsın istiyoruz." (HABER MERKEZİ)

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