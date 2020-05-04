04 Mayıs 2020 20:29
Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 461'e yükseldi.
Görsel: Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 64 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Açıklanan verilere göre son 24 saatte,
- 64 kişi hayatını kaybetti,
- 35 bin 771 adet Kovid-19 testi uygulandı,
- 1614 kişiye Kovid-19 tanısı kondu,
- 5 bin 15 kişi hastalığı yendi.
Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZM4gkNPCep— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020Açıkla
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre bugüne dek Türkiye'de
- 3 bin 461 kişi hayatını kaybetti
- Bir milyon 171 bin 138 adet Kovid-19 testi uygulandı,
- 127 bin 659 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu,
- Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1384 oldu,
- Entube hasta sayısı 727'ye yükseldi,
- Hastalığı yenen kişi sayısı ise 68 bin 166'ya yükseldi.
(HABER MERKEZİ)
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