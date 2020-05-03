Nisan ayında 20 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Nisan ayı raporunu yayımladı. Raporda, Nisan ayında erkekler tarafından 20 kadının şüpheli şekilde öldürüldüğü, cinsel şiddet ve çocuk istismarının devam ettiği kaydedildi. Raporda, koronavirüs salgınına dikkat çekilerek, dünyanın pek çok yerinde alınan önlemlere işaret edildi. “Evde kal” önleminin kadınların zorlu hayatını daha da zorlaştırıldığına dikkat çekilen raporda, “Kadınlar en çok şiddet gördükleri evlerde kalmak zorunda. O nedenle günümüz koşullarında, kadınlar için ayrı önlemlerin alınması hayati önem taşıyor” denildi.

20 KADIN KATLEDİLDİ

KCDP raporunda, Nisan’da 20 kadının şüpheli bir şekilde erkekler tarafından katledildiği kaydedilerek, “14 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik bahaneyle, 4’ü barışma isteğini reddetmek ve boşanmayı istemek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 14 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur” ifadelerine yer verildi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Raporda, kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmediği, adil yargılama yapılmayıp şüpheli sanık ve katillerin caydırıcı cezalar almadığı, önleyici tedbirlerin uygulanmadığı sürece şiddettin artarak devam edeceği uyarısı yapıldı. (MA)