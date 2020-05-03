Sudan'da "kadın sünneti" yasaklandı

Sudan kadınların cinsel organlarının kesilerek ‘sünnet’ edilmesi uygulamasını yasakladı ve bu suçu işleyenlere üç yıla kadar hapis cezası öngören yasa değişikliğini getirdi. Birleşmiş Milletler Sudan’da 14 ile 49 yaş arası kadınların yüzde 87’sine bir tür sünnet yapıldığını söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Reuters haber ajansı Sudan’ın kadın sünnetini yasaklayan yasayı 22 Nisan’da onayladığını duyurdu. Ceza kanununda yapılan değişiklikle, kadın sünneti yapan kişiler bunu tıbbi bir kurum içerisinde ya da başka bir yerde yapıp yapmadığına bakılmadan üç yıl hapis ve para cezasıyla cezalandırılacak.

Fakat kadın sünnetinin yasaklanması her zaman bu uygulamanın tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Kadın sünnetinin yasak olduğu bir çok ülkede bunu ayakta tutan kültürel değerler hala yıkılmadığı için uygulamanın gizli gizli sürdürüldüğü daha önce belgelenmişti. (DIŞ HABERLER)

Kadın sünneti: '30 milyon çocuk risk altında'