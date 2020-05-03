Eskişehir Eğitim Sen, istismar zanlılarının serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Eskişehir'de 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan Ö.A. adlı kadın ve sevgilisi H.H.K adlı erkeğin 48 gün tutuklu kalmalarının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine Eğitim Sen tepki gösterdi. Eskişehir Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Özge Akgül Ayaz, yargı kararlarının kamuoyunun vicdanını yaraladığını söyledi. Mağduriyeti yaşayan öğrencilerine sahip çıkacaklarını kaydeden Ayaz, bu davanın da takipçisi olacaklarını duyurdu.

Eskişehir'de Ö.A. adlı kadın, sevgilisi olan H.H.K. adlı erkekle birlikte 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmuştu. Tutuklu yargılanan Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında 43’er yıl hapis cezası istenmişti. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 48 gün tutuklu kalan "sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre nazara alınarak" adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi.

"MAHKEME KARARLARI MAĞDUR ÇOCUK VE KADINLAR YARATIYOR"

Eskişehir Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Özge Akgül Ayaz tarafından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Ö.A'nın duruşmada suçu kabul ettiği hatırlatıldı. Buna rağmen istismarcıların serbest bırakılmasını kabullenmenin mümkün olmadığını kaydeden Ayaz, “Aileyi korumak adına kadını yok sayan politikalar her gün kadınların hayatına mal oluyorken bu kararda da bir kız çocuğunun hayatının, geleceğinin yok sayıldığını görmekteyiz. Erkek egemen bakış açısıyla alınan yargı kararları kamuoyunun vicdanını yaralamaya devam ediyor. 'Rızası vardı' diye savunma yapan erkeklere verilen serbest bırakılma veya cezada indirim kararları, mağdur çocuk ve kadınlar yaratıyor” dedi.

Kadın cinayeti davalarının erkeğin ceza indirimi için kadının masumiyetinin yargılandığı, masumiyet karinesinin yok sayıldığı bir hale dönüştüğüne dikkat çeken Ayaz, bu anlayışın kadınların ve çocuk yaşta istismara maruz kalanların yaşam hakkının elinden alınmasına sebep olduğunu vurguladı. Bu anlayışın kadınları erkeğin mülkü olarak gören, eşitliği reddeden, kadını yok sayan ve istismarı aklayan erkek egemen anlayış olduğunun altını çizen Ayaz, “Erkeklere haksız tahrik, iyi hal indirimleri uygulayan erkek yargı da bu sistemin uygulayıcısıdır. Biz Eğitim Senli kadınlar olarak bu mağduriyeti yaşayan öğrencimize sahip çıkıyoruz ve bu davanın da takipçisi olacağımızı, zanlıların en ağır şekilde yargılanmaları için elimizden gelen mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” diye konuştu. (Eskişehir/EVRENSEL)

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