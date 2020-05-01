30 Nisan 2020 23:27

ORÇEV: "Yason Burnu’na dokunma" demeye devam ediyoruz

Ordu’da 1. ve 2. sit alanı olan Yason Burnu’na taş yol yapılmasına karşı çıkan Ordu Çevre Derneği, "Ordu halkının vergileri boşa harcanıyor" dedi.

Yason Burnu

Fotoğraf: ORÇEV

  • ANASAYFA
  • ÇEVRE
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    Ordu’nun Perşembe ilçesinde 1. ve 2. sit alanı olan Yason Burnu’nun çim alanına yapılan taş yollara karşı çıkan Ordu Çevre Derneği, Yason Burnu’nda yeniden inceleme yaptı ve "Bu yollar doğallığı bozduğu gibi, gereksiz bir harcama olmaktadır. Fenerden kayalıklara da teras tapılmak isteniyor. Yasun Burnu’ndaki fırtına ve dev dalgalar düşünüldüğünde kalıcı olmayacağı ortada. Ordu halkının vergileri boşa harcanıyor" denildi.

    Tarihi ve kültürel özelliği olan 1. ve 2. sit alanı olan Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin projesiyle tahrip ediliyor. Altınpost Efsanesi'nin (Arganot Efsanesi) geçtiği yer olması nedeniyle turizm açısından da önemli olan yerin doğallığının korunması gerektiğini belirten ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Yapılan projenin yanlış olduğunu duyurmamızdan sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Bizler ilgili yere otel yapıldığından söz etmedik. Çim alana 3 metre eninde taş yol yapılmasına karşı çıktık. Yeniden yaptığımız inceleme haklılığımızı bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

    “DOĞALLIK YOK EDİLİYOR”

    Yason Burnu’nda inceleme yapan ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak şu değerlendirmeyi yaptı: “Tarihi, kültürel alanların gezilebilir hale getirilmesi bir zorunluluktur. Gezmeye gelenlerin gereksinimine göre yerlerin de olmasına kimse karşı çıkmaz. Biz de karşı çıkmıyoruz. Ancak doğal yapısıyla gelenlerin beğenisini kazanan çimli alanın (burun) taşlı yola gereksinimi yok. Temizliği yapılsa yeter. İnsanlar çim üzerinde yürümekten hoşlanıyor. Burunun girişinden fenere kadar üç metre eninde taş döşenerek yol yapılıyor. Yetmiyor 1 metre eninde sağa sola taşlarla çeşitli yollar yapılıyor. Bu yollar doğallığı bozduğu gibi, gereksiz bir harcama olmaktadır. Fenerden kayalıklara da teras tapılmak isteniyor. Yasun Burnu’ndaki fırtına ve dev dalgalar düşünüldüğünde kalıcı olmayacağı ortada. Ordu halkının vergileri boşa harcanıyor. Bizler taş yolda değil, çimde yürümek istiyoruz. Yaptığımız incelemeye göre taş yolların yapımının durdurulması gerekir. Açılan yerler yeniden doldurulup çimli toprakla kaplanmalıdır.” (Ordu/EVRENSEL)

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