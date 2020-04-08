08 Nisan 2020 15:27

ORÇEV, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dava açacak

Ordu Çevre Derneği Fatsa’da siyanürle altın araması yapan şirketin çalışma süresi hakkında bilgiyi vermeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dava açacağını açıkladı.

Fatsa'daki maden sahası

Fotoğraf: ORÇEV

  • ANASAYFA
  • ÇEVRE
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    Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Fatsa’da siyanürle altın işletmeciliği yapan şirket hakkında bilgi vermeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında dava açacağını açıkladı. ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, maden işletmesinin çalışma süreleri hakkında Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi edinmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

    “Fatsa’da siyanürle altın ayrıştırması yapan şirketin ÇED dosyasında çalışma süresinin 40 ay olduğu yazılı. Sürenin dolduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazdık. Müdürlük bakanlığa havale etti. Bakanlıktan gelen yazıda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden bilgi istememiz istendi. Oraya da yazık, genel müdürlük de Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden öğrenmemiz gerektiğini bildirdi. Bize gelen tüm yazıları ekleyerek yeniden Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazdık. Bu kez de müdürlük yazımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yeniden gönderdi. Bakanlık daha önceki yazdıklarını yineleyerek bilgiyi 05.03.2020 tarihli yazısı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden almamız gerektiğin yazdı. Yani yine bilgi vermekten kaçındılar.”

    “SUÇ İŞLENİYOR”

    Gönül, kurumların bilgi vermemelerinin şirketin işine yaradığını belirterek, “Sorularımıza yanıtların verilmemesi şirket lehine bir tercihin göstergesidir. Yazışmaları geciktiriyorlar. Bakanlığın yazısı 05.03.2020 tarihli olmasına rağmen Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bizlere bu yazıyı 24.03.2020 tarihinde yazıyor. Hem istediğimiz bilgiyi vermiyorlar hem de yazışmaları geciktirerek oyalamaya çalışıyorlar” dedi.

    “DAVA AÇACAĞIZ”

    “Suç işliyorlar. Bilgi vermedikleri için Bakanlığı dava edeceğiz”  diyen ORÇEV Başkanı Gönül, “Şirketin çalışmalarına izin veren ve denetleyecek olan kurumlar bilgi de vermiyor. Sorularımıza yanıt vereceklerine, bizi oyalamaya çalışarak şirketi koruyorlar. Buna göz yummayacağız. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bilgi vermek zorundalar. Suç işliyorlar, dava açacağız. Toprağımızın, suyumuzun zehirlenmesine neden olanların peşini bırakmayacağız” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

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