İlküvez halkı hem koronavirüsle hem de çöple mücadele ediyor

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Çaybaşı İlküvez halkıyla birlikte katı atıkların döküldüğü bölgede yaşanan kirlenme ve hayvan ölümleri nedeniyle sosyal medya kampanyası başlattı.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, İlküvez’de Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi nedeniyle ormanlarının, sularının kirlendiğini söyledi.

İlküvezlilerin tesise karşı 3 ay çadır kurup direniş yaptığını hatırlatan Gönül, süreci şöyle özetledi:

"Halk, tesisin zarar vermesinin önüne geçmeye çalıştı. Gözaltına alındılar, baskı gördüler, yılmadılar. Tesiste eksikliklerin olduğunu, ÇED raporuna uygun çalışılmadığını tespit ettiler. Şikayet dilekçelerini verdiler ancak Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dilekçeye yanıt vermedi. Bu nedenle Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne uyarı dilekçesi verdiler."

Ordu ve Samsun Halk Sağlığı Müdürlüklerinin, çöp alanından zehirli su sızdığı ve suların çevreyi zehirlediğine dair raporu olduğunu belirten Gönül, "Sonuçta hayvan ölümleri olmaya başladı. Yarın insanlar da zehirlendiğinde mi önlem alınacak" diye sordu.

Gönül, Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görevini yapmayarak suç işlediğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın sokağa çıkmamasının fırsata çevrildiğini ifade eden Gönül, "İlküvezliler, 'Virüs ölümcül de çöp ölümcül değil mi? Evlere kapanıp virüsten korunmaya çalışıyoruz. Çöpün zehrinden nasıl korunacağız? Çöp istemiyoruz. Suyumuzun, toprağımızın zehirlenmesi durdurulmalı. Yaban yaşam tehdit altında. Ormandaki hayvanlar içtikleri sudan, çöplerden dolayı ölüyorlar' dediğini aktardı.

İlküvez halkının durumun kamuoyuna duyurulması için destek istediğini söyleyen Gönül, sosyal medya kampanyası başlattıklarını "Hazırlanan görselle birlikte kampanyamızı başlatıyoruz” sözleriyle ifade etti. (Ordu/EVRENSEL)

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