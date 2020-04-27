27 Nisan 2020 18:58

Ordu Çevre Derneği: Perşembe’deki Yason Burnu’na dokunma

Ordu Çevre Derneği yaptığı açıklamayla Perşembe Yason Burnu’nun tarihi dokusunun bozulmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Ordu Çevre Derneği

  • ANASAYFA
  • ÇEVRE
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    Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, vatandaşlar evlerinden çıkamazken yaşam alanlarının tahribatı için yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti, “Tarihi, kültürel bir yer olan Yason Burnu’nda yapılmak istenen proje uygun değil. Yason Ordu’nun bir simgesi. 1’inci derecede SİT alanı. Çivi bile çakmak yasak. Projenin durdurulması için imza kampanyası başlattık. Ordu Büyükşehir Belediyesinden proje ve izinler hakkında bilgi isteyen yazımızı da teslim ettik. Yalnızca Ordulular değil, Türkiye’nin dört bir tarafından tepki sesleri yükseliyor. Yason Burnu güzelleştirilebilir, ziyaretçilerin rahatlığı için yenilikler yapılabilir ancak tarihi dokuyu bozmadan ve sit alanına müdahale etmeden. Tarihi dokunun görselliğini bozan girişimi kabul etmiyoruz. Yıkımın durdurulmasını istiyoruz. Sayın Hilmi Güler kıyıları halka açacağız diyor ama tersini yapıyor” dedi.

    “HİLMİ GÜLER MAHKEME KARARLARINI UYGULASIN”

    ORÇEV Başkanı Gönül, mahkeme kararlarını uygulaması çağrısı yaptı. Gönül şunları söyledi: “Ordu Çevre Derneğinin açmış olduğu davaları kazanmasına rağmen mahkeme kararları uygulanmamaktadır. Anemon Otel’in iki katının yıkılmasıyla ilgili mahkeme kararı var. Ayrıca otel deniz önünde kendine yer açarak havuz yaptı. Akyazı’da Tomur Restaurant’ın mahkemece yıkım kararı var. Bu projeler halkın sahilde kıyıya ulaşmasını engelliyor. O zaman mahkeme kararlarını uygulasın. Önlerinde engel yok.” (Ordu/EVRENSEL)

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