22 kurumdan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ortak tepki

Aralarında sendika, meslek örgütleri ve Alevi derneklerinin de bulunduğu 22 kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef göstermesine ilişkin ortak bildiri yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığının "hukuk sistemi kurallarını gözetmediği" ifade edilen bildiride, Ankara Barosunun hedef alınması da eleştirildi.

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı din ve inanç özgürlüğü ile ilgili olsun veya olmasın, hukuksal konular dahil olmak üzere her konuda şer'an fetva veren bir kurum niteliğine dönüşmüştür. Laik hukuk sistemi kurallarını gözeterek görev yapması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı, din ve inanç özgürlüğü sömürüsünü ileri noktalara taşımaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı adına özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, din ve inanç özgürlüğü sömürüsünü ön plana alan sınır tanımaz bir niteliğe dönüşmüş ve bir hukuk kurumu olan Ankara Barosunu da hedef almıştır. Bu hedef alış, anayasanın değiştirilemez nitelikteki maddesinde de güvence altına alınan bir “hukuk devleti”nde kabul edilemez niteliktedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir devrimle kurulduğunu gözardı etmeden, sorumlulukları ve Anayasal sınırları içinde hareket etmek zorundadır." dendi.

Bildiriye imza atan kurumlar şöyle:

ADD Çankaya Şubesi, Alevi Bektaşi Federasyonu, Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu, Ankara CUMOK, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Ankara Varto-Der, Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, Devrimci 78'liler Federasyonu, Hacıbektaş Eğitim Kültür Derneği, Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hukukçu Dayanışması, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Tüm Emekli-Sen, Türk Hukuk Kurumu.

ALİ ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Ali Erbaş, tepki çeken konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.

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