Diyarbakır Barosuna da Diyanet hutbesini eleştirdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef göstermesine tepki göstererek açıklama yapan Ankara Barosu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Ali Erbaş’ı eleştiren Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında da soruşturrma başlatıldı. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Barosunun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" başlıklı cuma hutbesinde nefret söylemi içeren ve ayrımcılık yasağını ihlal eden söylemlerde bulunduğuna dair açıklaması hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan başlatıldığı öğrenildi.

DİYARBAKIR BAROSUNUN AÇIKLAMASI

Diyarbakır Barosunun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" başlıklı cuma hutbesine dair yaptığı açıklama şu şekilde:

"Diyanet İşleri Başkanının, ne yazık ki ‘Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi’ başlıklı cuma hutbesinde nefret söylemi içeren ve ayrımcılık yasağını ihlal eden söylemlerde bulunduğuna şahitlik ettik. Bu söylemler, nefret suçlarına maruz kalan ve yaşam hakkı başta olmak üzere pek çok hak ihlaline uğrayan LGBTİ+lara yönelik saldırıları artırabilecek ve halkın belli bir kesimini suç işlemeye teşvik edebilecek nitelikteyken, devletin bir kurumunun göz göre göre hala bu tarz ayrımcı söylemlere devam etmesini asla kabul etmiyoruz. Öte yandan HIV ile yaşayan kişilerin sosyal hayatta damgalanmalarının (stigma) önüne geçilmesi ve ruhsal sağlıklarının korunması açısından devletin pozitif yükümlülük altında olduğunu hatırlatıyoruz. Diyanet İşleri Başkanının taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde ve açıkça Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı söylemlerde bulunamayacağını; hiç kimsenin cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği ve hastalık durumu sebebiyle ayrımcılığa uğrayamayacağını ve bunun bütün kamu kurumları tarafından da bağlayıcı olduğunu vurguluyoruz. Kendisini ayrımcı ve nefret söylemi içeren ifadelerinden dolayı kınıyor, nefrete inat yaşamı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Baronun bu açıklamasına karşı dün 62 avukat ve stajyer avukat yaptığı açıklamayla Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek vermişti.

ALİ ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Ali Erbaş, tepki çeken konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirdiği için Ankara Barosu hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. (HABER MERKEZİ)

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