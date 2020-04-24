24 Nisan 2020 23:36

Ali Erbaş, cuma hutbesinde hastalıkları eşcinselliğe bağladı, "Nesli çürütüyor" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayının ilk cuma hutbesinde eşcinselleri hedef aldı, nefret söyleminde bulundu.

Ali Erbaş

Ali Erbaş | Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı/AA

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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayının ilk cuma hutbesinde koronavirüsle ilgili konuştuktan sonra hastalıkları eşcinselliğe bağladı, nefret söyleminde bulundu.

    Ankara Hacı Bayram Camiindeki kılınan temsili cuma namazında Erbaş, Diyanet TV’de canlı yayınlanan hutbesinde “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti” ifadelerini kullandı.

    “Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor” diyen Erbaş, LGBTİ+'ları hedef göstererek “Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim” dedi.

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    Bu, Erbaş'ın LGBTİ+'ları hedef gösterdiği ve nefret söyleminde bulunduğu ilk cuma hutbesi değil. 5 Temmuz 2019'da, Konya’daki Kapu Camisinde okuduğu cuma hutbesinde de nefret dilini ve ayrımcılığı sürdürmüştü.

    Lut Kavmi hatırlatması yaparak LGBTİ+'ları hedef alan Erbaş "Rabbimiz tarihte birçok kavmin vahye kulaklarını kapatmaları, ahlaki bozulmaları ve bu sapkınlıkları yüzünden helak olduğunu bizlere haber vermektedir" demişti.

    Erbaş ayrıca "Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır" ifadelerini kullanmıştı.

    Erbaş, Onur Yürüyüşü’nü de "Söz konusu propagandanın, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi algı operasyonudur. Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir erkek tasavvuru, fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır" sözleriyle hedef almıştı. (HABER MERKEZİ)

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