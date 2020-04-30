30 Nisan 2020 14:25

Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı

Kocaeli Gebze'de, Koronavirüs salgınına rağmen çoğu yetersiz sağlık önlemleri altında çalıştırılan işçiler, fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini yineledi.

Gebze Fontana kalıp fabrikası işçileri.

Gebze Fontana kalıp fabrikası işçilerinin videosundan alınmıştır

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Koronavirüs salgınına rağmen pek çoğu yetersiz sağlık önlemleri altında çalıştırılan işçiler, fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini yineledi.

    • DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş üyesi Fontana kalıp fabrikası işçileri, çektikleri videoyla 1 Mayıs taleplerini dile getirdi.
    • Petrol-İş sendikasının örgütlü olduğu Bayer ilaç fabrikasındaki işçiler de 1 Mayıs'ı kutladı.
    • Çayırova Alpla plastik fabrikasında çalışan kadın işçiler, çektikleri videoyla 1 Mayıs dileklerini ve taleplerini dile getirdi.
    • Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu Arfesan fabrikasında, işçiler fabrika avlusunda 1 Mayıs'ı kutladı.
    • DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu Bosal fabrikasında işçiler 1 Mayıs'ı kutladı.
    • Petrol-İş'in örgütlü olduğu BASF fabrikasında 1 Mayıs basın açıklamasıyla kutlandı. 
    • Çayırova Boru fabrikasında Birleşik Metal-İş'e üye işçiler 1 Mayıs'ı kutladı. 

     

    • Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu Gebze Legrand fabrikasında kadın işçiler 1 Mayıs taleplerini çektikleri videoyla dile getirdi.
    • Dilovası Nedex Kimya fabrikası işçileri 1 Mayıs'ı işyerlerinde kutladı.  
    • Schneider Elektrik işçileri fabrikalarında 1 Mayıs'ı kutladı, çektikleri fotoğraflarla taleplerini dile getirdi.
    • Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu Yücel Boru'da işçiler 1 Mayıs'ı kutladı.

      

    • Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu Gebze Sarkuysan'da işçiler 1 Mayıs'ı kutladı.

    (Gebze/EVRENSEL)

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