Gebze'de işçiler fabrikalarında ve işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı

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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ilk 1 Mayısın kutlandığı Basmane Çınar ağacı altında 1 Mayıs kutladı. Ayıca İzmir'in birçok ilçesi ve mahallesinde 1 Mayıs kutlamaları ile talepler dile getirildi.