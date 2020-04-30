Gıda-İş işçi duraklarında işçilere seslendi: Çarklar dönerken işçiler ölüyor

Gıda-İş, İstanbul Esenyurt’ta işçilere 1 Mayıs çağrısında bulundu. Sabah saaatlerinde işçi Kıraç’taki duraklarında bir araya gelen sendika yöneticileri, salgın nedeniyle fabrikalarda yaşanan sorunlara dikkat çekti ve işçileri talepleri için birleşmeye, mücadele etmeye çağırdı.

Koronavirüs tehdidi geçene kadar zorunlu üretim alanları dışındaki iş yerlerinin kapatılması gerektiğini söyleyen Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı İbrahim Kızılyer, ancak hükümet ve patronların işçi sağlığı yerine kar gözeterek üretimi sürdürdüğünü ifade etti. “İşçiler çalışırken ölmemeli” diyen Kızılyer, salgınla mücadele adı altında yaklaşık 200 milyon liralık kaynağın patronlara aktarıldığına dikkat çekti. İşçilere insanca yaşanacak ücret verilmesini, çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen Kızılyer, bazı fabrikalarda işsizlik ödeneği alan işçilerin de fabrikalara çağrılarak çalıştırıldığını ifade etti. “Biz can derdindeyiz, onlar para kazanma derdinde” diyen Kızılyer, tüm işçi ve emekçileri yarın 21.00’de balkon ve pencerelerden taleplerini seslendirmeye çağırdı.

Gıda-İş Genel Sekreteri Olcak Özak ise, “İşçiler neden evde kalamıyor? 20 yaşından küçüklere sokağa çıkma yasağı ilan edildi, ancak işçi ise özel izinler çıkarılıyor. Onlar için öncelik çarkların dönmesi. Çarklar dönüyor ama işçiler ölmeye devam ediyor. Buna karşı örgütlenmeliyiz. İş yerinin bahçesinde, makinenin başında, yemekhanede 1 Mayıs’ı kutlamaya devam edeceğiz. Sizin de 1 Mayıs’ınızı kutluyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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