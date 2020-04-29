29 Nisan 2020 23:33
"İşyerinden balkona her neredeysen 1 Mayıs orada"
1 Mayıs işyerinde, evlerde cam ve balkonlarda kutlanacak.
Kaynak: Emek Partisi
Salgın günlerinde 1 Mayıs işyerinde, evlerde cam ve balkonlarda kutlanacak. Gazetelerden kesilen 1 Mayıs kupürleri, pankart ve dövizler camlara asılacak. Sosyal medyada paylaşılan döviz ve afişleri sizin için derledik.
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(İstanbul/EVRENSEL)
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