"İşyerinden balkona her neredeysen 1 Mayıs orada"

Salgın günlerinde 1 Mayıs işyerinde, evlerde cam ve balkonlarda kutlanacak. Gazetelerden kesilen 1 Mayıs kupürleri, pankart ve dövizler camlara asılacak. Sosyal medyada paylaşılan döviz ve afişleri sizin için derledik.

Kaynak: Emek Partisi

(İstanbul/EVRENSEL)

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