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    • CHP’li Süleyman Girgin’den maden işçilerine 1 Mayıs ziyareti

    CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 1 Mayıs dolayısıyla Yatağan’daki maden işçilerini ziyaret etti.

    30 Nisan 2020 08:16
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    CHP Milletvekili Süleyman Girgin Yatağan’da maden işçilerine 1 Mayıs ziyaretinde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle işçi sınıfının “vazgeçilmez” olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyleyen Girgin, bu 1 Mayıs’ı da salgın koşullarında karşıladıklarını söyledi. Girgin ziyaret sırasında tüm işçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutladığını dile getirdi. (Muğla/EVRENSEL)

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