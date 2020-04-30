30 Nisan 2020 04:09

Dersim'de engellere rağmen 1 Mayıs'ı kutlama çağrısı

Dersim'de 1 Mayıs açıklamasına valilik izin vermedi. Sendikalar, evlerde müzik, afiş ve benzeri bir dizi etkinlik ile kutlama çağrısı yaptı. 

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Orhan KURUL
    Dersim

    İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs için Dersim'de Seyit Rıza Meydanı’nda açıklama yapılmasına dair valiliğe yapılan başvuruda uzlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine sendikalar, evlerde müzik, afiş ve benzeri bir dizi etkinlik ile kutlama çağrısı yaptı. 

    Dersim’de 1 Mayıs günü Seyit Rıza Meydanı’nda açıklama yapılması için valiliğe başvuruda bulunuldu. Başvuruya cevap veren yetkililer açıklamanın sadece beş kişinin katılımıyla yapılması gerektiğini söyledi. Görüşmeler sonrasında da beş kişilik sayı konusunda bir uzlaşmaya varılamadı.

    "MİLYONLARCA İŞÇİ ÇALIŞMAK ZORUNDA"

    Munzur Su İşçisi ve Gıda-İş İşyeri Temsilcisi Deniz Erdoğan, salgın döneminde bile milyonlarca işçinin çalışmak zorunda bırakıldıklarını hatırlatarak, “Bu salgın döneminde çalışmak zorunda bırakılmış milyonlarca işçi bulunuyor. Üstelik birçok işletmede de herhangi bir önlem almadan çalıştırılmak zorunda kalmış bir şekilde 1 Mayıs’a gidiyoruz” dedi.  Erdoğan, şöyle devam etti: “İşçi sınıfı her dönem sömürüye maruz bırakılıyor. Birleşerek mücadele etmekten başka çıkış yolumuz yok. Sendikal örgütlenme işçi sınıfının bu koşullarda en önemli çıkış yollarından birisidir.” 

    "DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ"

    Eğitim Sen Dersim Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Hüseyin Kasun, kamu emekçilerinin koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandan sonra kitlesel düzeyde meydanlarda kutlama yapamadan girdiğini söyledi. Kasun, “Elbette bu süreci emeğin üstünlüğü ve karşılığının istismar edilmesini engellemek için mücadele ederek ve özellikle de ihraç olan arkadaşlarımız ile dayanışma içerisinde atlatmayı umuyoruz. Bu salgın, kamu emekçilerini özellikle de sağlık çalışanlarını büyük risk altında bırakıyor. Bununla beraber toplumun da sağlık çalışanlarına temkinli yaklaşması üzücü bir durum. Bu salgın nedeniyle gelişmiş ülkelerde risk altında olan kamu çalışanlarına çeşitli tazminatlar verilirken ülkemizde çok komik rakamlar telaffuz ediliyor. Tüm kamu emekçilerini süreç nedeniyle bu 1 Mayıs’ı evlerinden müzik afiş ve benzeri bir dizi etkinlik ile kutlamaya çağırıyoruz” diye konuştu. 

    "İŞÇİ RİSK GRUBUNA DAHİL EDİLMEDİ"

    Genel-İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz, ‘Evde kal’ çağrılarına rağmen işçilerin çalışmaya devam ettiğinin altını çizerek, “İşçi sınıfına, sağlık sektöründe, fabrikalarda, sokakta, kanalizasyonda çalışmaya devam et denildi. Ya açlık ya ölüm denildi işçilere. Kovid-19 bölümlerinde çalışan sağlık işçilerimiz risk altında kaldı. Bazılarına haftalarca biz kendi imkanlarımızla temin etme yoluna gidene kadar maske ve eldiven dahi verilmedi. Çıkarılan cumhurbaşkanlığı genelgesinde risk altındaki asgari ücretli işçi yine dışında tutuldu. Her dönem hak gasbına uğrayan, elindeki son ekmek kırıntısına ilk göz dikilen, toplu sözleşme hakkı, grevi yasaklanan hep bizdik yine biziz” diye konuştu. İşçi sınıfının, yeniden ayağa kalkışa ve güçlü hayırlara ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, “Biz ülkenin ve kentlerin gerçek sahibiyiz. Çünkü yaratan ve üreten biziz” dedi.

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