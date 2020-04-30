Nurtepe Güzeltepe Dayanışma Ağı’ndan Şok Market önünde 1 Mayıs eylemi

Nurtepe Güzeltepe Dayanışma Ağı, 1 Mayıs’a giderken başta Şok Marketler olmak üzere, markette çalışan işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı. Şok Market çalışanları iş sözleşmelerinde evlere servis olmamasına rağmen, servise gönderiliyor ve bu gerekçe ile işten çıkarma tehdidine maruz kalıyor.

Şok Market önünde toplanan Dayanışma Ağı üyeleri şu talepleri dile getirdi:

“Cepte şok uygulaması kaldırılsın.

Çalışma saatleri azaltılsın.

İşe gidiş ve dönüş saatlerinde servis sağlansın.

Az sayıda işçi çalıştırarak çok iş yaptırılmasına karşı çalışan işçi sayısı artırılsın.

Çift maaş ve ikramiye uygulansın.

İzin günleri gasbedilmesin.” (İstanbul/EVRENSEL)

Nurtepe Güzeltepe Dayanışma Ağı, koronavirüs salgını sürecinde market çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Şok Market önünde eylem yaptı https://t.co/kGVuKINwyr pic.twitter.com/xAJEYyqPEI — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) April 29, 2020