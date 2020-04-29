İSTOÇ'ta ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde yangın çıktı

İSTOÇ'ta Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde yangın çıktı. İşyeri alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahmutbey Sokak İstoç Çevre Yolu'nda bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde yangın çıktı. Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nedeni henüz belirlenemeyen yangının mesai bitiminde çıktığı belirtilerek, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.(AA)

Fotoğraf: DHA