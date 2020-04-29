Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak

Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) 1 Mayıs’a bir buçuk ay kala koronavirüs nedeniyle sokaktaki kutlamaları iptal etmesin eleştiren muhalif sendikacılar ile ilerici parti ve örgütler, sembolik de olsa 1 Mayıs’ı sokakta kutlamaya hazırlanıyor.

Belediyeler, emniyet ve yerel mahkemeler 30’un üzerindeki kutlama buşvurusuna izin verdi. Sınırlı sayıda emekçinin katılabileceği eylemlerde özellikle silahlanmaya dikkat çekilecek ve sağlığa daha fazla bütçenin ayrılması talep edilecek. Ayrıca haftalık çalışma süresinin 30 saate düşürülmesi talep edilecek.

ŞUBELER KATILIYOR, DGB MERKEZİ ENGEL OLUYOR

DGB ve ona bağlı sendikaların tümü alınan karara eksiksiz şekilde uyacağını açıklarken, DGB merkez yönetimi bölge örgütlerine gönderdiği yazıda sembolik eylemelerden uzak durulmasını istedi ve sendika binalarının önünde eylemlerin yapılmasına da karşı çıktı. DGB, 1 Mayıs günü saat 11.00’den itibaren sosyal medya üzerinden 1 Mayıs etkinliği düzenleyecek.

DGB’nin tutumunu eleştiren ilerici örgütler ve muhalif sendikacılar ise Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart, Bochum, Nürnberg, Duisburg, Essen başta olmak üzere pek çok kentte sokağa çıkacak. Maske takarak ve 1,5 metre mesafeyle yapılacak etkinliklerde, konuşmalar yapılacak.

Ayrıca bazı kentlerde araç konvoyuyla 1 Mayıs’ın kutlanması planlanıyor. Sağlık çalışanlarıyla dayanışma amacıyla hastane önlerinde de dayanışma eylemleri gerçekleştirilecek.

DİDF: 1 MAYIS’TA SOKAKTA OLACAĞIZ

1 Mayıs etkinliklerinin yapılacağı bazı kentlerde yerel idarelerden izin alan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) da, yaptığı açıklamada emekçileri sağlık kurallarını ihmal etmeden sembolik eylemlere katılmaya çağırdı.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Federasyonumuz, DGB’nin 1 Mayıs etkinliklerini 45 gün öncesinden iptal etmesini doğru bulmuyor. İşçi ve emekçilerin sağlık önlemleri alarak, 1 Mayıs işçi bayramını sokağa çıkarak kutlamasının olanaklı olduğunu düşünüyoruz. Federasyonumuz, tüm işçi ve emekçileri; milyonlarca işçi ve emekçinin dar alanda çalıştırıldığı, bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, günlük ve haftalık çalışma sürelerinin uzatıldığı, virüsün ortaya çıkardığı yıkımın faturasının işçi ve emekçilere kesilmeye çalışıldığı bir ortamda uluslararası işçi sınıfının BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA günü 1 Mayıs’ta olanaklı olan her yerde sokağa çıkmaya çağırıyor” denildi. (Köln/EVRENSEL)

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