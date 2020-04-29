29 Nisan 2020 13:23

Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak

Alman Sendikalar Birliği merkez yönetimi 1 Mayıs’ı sosyal medya etkinliği ile geçiştirirken, muhalif sendikacılar ve ilerici parti ve örgütler koruma önlemleri alarak sokak eylemleri gerçekleştirecek.

Fotoğraf: Sinan Özbolat/EVRENSEL

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) 1 Mayıs’a bir buçuk ay kala koronavirüs nedeniyle sokaktaki kutlamaları iptal etmesin eleştiren muhalif sendikacılar ile ilerici parti ve örgütler, sembolik de olsa 1 Mayıs’ı sokakta kutlamaya hazırlanıyor.

    Belediyeler, emniyet ve yerel mahkemeler 30’un üzerindeki kutlama buşvurusuna izin verdi. Sınırlı sayıda emekçinin katılabileceği eylemlerde özellikle silahlanmaya dikkat çekilecek ve sağlığa daha fazla bütçenin ayrılması talep edilecek. Ayrıca haftalık çalışma süresinin 30 saate düşürülmesi talep edilecek.

    ŞUBELER KATILIYOR, DGB MERKEZİ ENGEL OLUYOR

    DGB ve ona bağlı sendikaların tümü alınan karara eksiksiz şekilde uyacağını açıklarken, DGB merkez yönetimi bölge örgütlerine gönderdiği yazıda sembolik eylemelerden uzak durulmasını istedi ve sendika binalarının önünde eylemlerin yapılmasına da karşı çıktı. DGB, 1 Mayıs günü saat 11.00’den itibaren sosyal medya üzerinden 1 Mayıs etkinliği düzenleyecek.

    DGB’nin tutumunu eleştiren ilerici örgütler ve muhalif sendikacılar ise Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart, Bochum, Nürnberg, Duisburg, Essen başta olmak üzere pek çok kentte sokağa çıkacak. Maske takarak ve 1,5 metre mesafeyle yapılacak etkinliklerde, konuşmalar yapılacak.

    Ayrıca bazı kentlerde araç konvoyuyla 1 Mayıs’ın kutlanması planlanıyor. Sağlık çalışanlarıyla dayanışma amacıyla hastane önlerinde de dayanışma eylemleri gerçekleştirilecek.

    DİDF: 1 MAYIS’TA SOKAKTA OLACAĞIZ

    1 Mayıs etkinliklerinin yapılacağı bazı kentlerde yerel idarelerden izin alan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) da, yaptığı açıklamada emekçileri sağlık kurallarını ihmal etmeden sembolik eylemlere katılmaya çağırdı.

    Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Federasyonumuz, DGB’nin 1 Mayıs etkinliklerini 45 gün öncesinden iptal etmesini doğru bulmuyor. İşçi ve emekçilerin sağlık önlemleri alarak, 1 Mayıs işçi bayramını sokağa çıkarak kutlamasının olanaklı olduğunu düşünüyoruz. Federasyonumuz, tüm işçi ve emekçileri; milyonlarca işçi ve emekçinin dar alanda çalıştırıldığı, bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, günlük ve haftalık çalışma sürelerinin uzatıldığı, virüsün ortaya çıkardığı yıkımın faturasının işçi ve emekçilere kesilmeye çalışıldığı bir ortamda uluslararası işçi sınıfının BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA günü 1 Mayıs’ta olanaklı olan her yerde sokağa çıkmaya çağırıyor” denildi. (Köln/EVRENSEL)

    Almanya’da çeşitli fabrikalardan işçiler 1 Mayıs çağrısında bulundu

    Almanya’da çeşitli fabrikalardan işçiler 1 Mayıs çağrısında bulundu

    1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

    1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Urfa'da mevsimlik tarım işçileri uzun kuyrukta beklemek zorunda bırakıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yalan propagandaya ve muhalefeti tasfiye etme gayretlerine devam!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Kocaman bir peçe

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    CHP işçi mücadelesinin kilit olduğunu anlamalı!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Demokratlar birleşin

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Neyi yazmak neyi söylemek

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Lütfen biraz vicdan
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ali El Hemdan’ı polis memuru, gerçeği medya ve iktidar öldürdü
    Ali El Hemdan’ı polis memuru, gerçeği medya ve iktidar öldürdü

    Ali El Hemdan’ın vurulması sürecini takip eden Av. Tugay Bek, gelişmeleri Evrensel’e yazdı.

    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt: Temel talebimiz iş güvencesi
    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt: Temel talebimiz iş güvencesi

    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, belediye emekçilerinin sorunlarını ve 1 Mayıs hazırlıklarını Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir'de Buca, Karşıyaka, Gaziemir ve Bornova'da pek çok işçi işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini yineledi.

    Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak
    Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak

    Alman Sendikalar Birliği merkez yönetimi 1 Mayıs’ı sosyal medya etkinliği ile geçiştirirken, muhalif sendikacılar ve ilerici parti ve örgütler koruma önlemleri alarak sokak eylemleri gerçekleştirecek.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının düştüğünü açıklarken, İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şube azaldığı söylenen rakamların halkta rehavet yaratmaması gerektiğini söyledi.

    Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 44,1 düştü
    Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 44,1 düştü

    TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. 100'ün altına indikçe genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteren endeks, 91,8'den 51,3'e düştü.

    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin
    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

    Buca’da belediye işçileri ve kamu emekçileri koronovirüs salgına rağmen işyerinde 1 Mayıs’ı kutlayacak. İş güvencesi ve ücretli izin öne çıkan talepler arasında.

    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir'de Buca, Karşıyaka, Gaziemir ve Bornova'da pek çok işçi işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini yineledi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının düştüğünü açıklarken, İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şube azaldığı söylenen rakamların halkta rehavet yaratmaması gerektiğini söyledi.

    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin
    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

    Buca’da belediye işçileri ve kamu emekçileri koronovirüs salgına rağmen işyerinde 1 Mayıs’ı kutlayacak. İş güvencesi ve ücretli izin öne çıkan talepler arasında.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen Denizli Şubesi: Eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlü mücadele
    Eğitim Sen Denizli Şubesi: Eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlü mücadele

    Koronavirüs salgın döneminde eğitimde yaşanan sorunlara değinen Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Tıpırdamaz, “Örgütlü olduğumuz ve birlikte mücadele ettiğimiz sürece haklarımızı kazanabiliriz” dedi.

    Muhtarlar Aliağa ve Menemen halkının salgın dönemini anlattı
    Muhtarlar Aliağa ve Menemen halkının salgın dönemini anlattı

    Koronavirüs günlerinde, Aliağa ve Menemen’de halkın öne çıkan sorunlarını mahalle muhtarlarıyla konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Dokuz Eylül Üniversitesi tıp öğrencileri ders puanlamasının değiştirilmesine tepkili
    Dokuz Eylül Üniversitesi tıp öğrencileri ders puanlamasının değiştirilmesine tepkili

    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri koronavirüs salgın sürecinde değiştirilen eğitim programına ilişkin sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.