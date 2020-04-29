Almanya’da çeşitli fabrikalardan işçiler 1 Mayıs çağrısında bulundu
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu, Almanya’nın çeşitli kentlerinden işçileri buşluşturduğu bir video ile 1 Mayıs çağrısında bulundu.
29 Nisan 2020 11:32
Avrupa’da yaşayan Türkiyeli göçmen işçilerin örgütü Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), sosyal medya hesabından 1 Mayıs çağrı videosu yayınladı. Videoda çeşitli kentlerden, çeşitli fabrikalardan işçiler sorunlarını anlattı ve taleplerini sıraladı. DİDF videoyu, “Almanya'nın değişik kent ve işletmelerdeki işçilerden 1 Mayıs çağrısı. Bütün emekçilerin 1 Mayıs'ı şimdiden kutlu olsun” mesajı ile paylaştı. (DIŞ HABERLER)
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