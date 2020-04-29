Urfa'da mevsimlik tarım işçileri uzun kuyrukta beklemek zorunda bırakıldı

Urfa'nın Harran ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, bu sabah sağlık belgesi alabilmek için sağlık ocağı önünde kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Urfa’nın Haran ilçesinde, ürün çapalamak ve toplamak için Eskişehir, Konya ve Aksaray başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanına gitmeye hazırlanan mevsimlik tarım işçileri, sağlık ocağı önünde sağlık belgesi kuyruğuna girdi. Kuyrukta fiziksel mesafe olmadığı, işçilerin çoğunun maskeye erişemediği görüldü.

Başka illere çalışmaya giden mevsimlik tarım işçileri, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki yasaklardan muaf tutulmuştu.

CHP’Lİ MAHMUT TANAL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, mevsimlik tarım işçilerinin Harran 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde oluşturduğu sağlık belgesi kuyruğuna ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek görüntülere tepki gösteren Tanal, “Şanlıurfa Harran'dan anlık görüntüler. Mevsimlik tarım işçileri, sağlık ocağı önünde sağlık belgesi kuyruğundalar. Sosyal mesafe hak getire. Çoğunda maske yok. Sinirler de gergin. Sahurdan beri beklediklerini belirtiyorlar” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Mahmut Tanal'ın Twitter hesabından alınmıştır

(HABER MERKEZİ)

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