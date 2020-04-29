29 Nisan 2020 13:10

Urfa'da mevsimlik tarım işçileri uzun kuyrukta beklemek zorunda bırakıldı

Harran'da Aile Sağlığı Merkezi önünde sağlık belgesi alabilmek için bekleyen mevsimlik tarım işçileri, uzun kuyrukta yan yana beklemek zorunda kaldı.

Mevsimlik tarım işçileri

Fotoğraf: Mahmut Tanal'ın Twitter hesabından alınmıştır

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    Urfa'nın Harran ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, bu sabah sağlık belgesi alabilmek için sağlık ocağı önünde kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

    Urfa’nın Haran ilçesinde, ürün çapalamak ve toplamak için Eskişehir, Konya ve Aksaray başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanına gitmeye hazırlanan mevsimlik tarım işçileri, sağlık ocağı önünde sağlık belgesi kuyruğuna girdi. Kuyrukta fiziksel mesafe olmadığı, işçilerin çoğunun maskeye erişemediği görüldü.

    Başka illere çalışmaya giden mevsimlik tarım işçileri, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki yasaklardan muaf tutulmuştu.

    CHP’Lİ MAHMUT TANAL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERDİ

    CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, mevsimlik tarım işçilerinin Harran 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde oluşturduğu sağlık belgesi kuyruğuna ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek görüntülere tepki gösteren Tanal, “Şanlıurfa Harran'dan anlık görüntüler. Mevsimlik tarım işçileri, sağlık ocağı önünde sağlık belgesi kuyruğundalar. Sosyal mesafe hak getire. Çoğunda maske yok. Sinirler de gergin. Sahurdan beri beklediklerini belirtiyorlar” ifadelerini kullandı.

    Mevsimlik tarım işçileri

    Fotoğraf: Mahmut Tanal'ın Twitter hesabından alınmıştır

    (HABER MERKEZİ)

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