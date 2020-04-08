Urfa’da mevsimlik tarım işçileri seyahat izin belgesi sırasına girdi

Urfa’da mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs salgınına rağmen batı illerine zorlu yolculuğu başladı. Havaların ısınmasıyla Türkiye’nin farklı illerinde soğan ve şeker pancarı toplamak için göçe hazırlanan mevsimlik tarım işçileri Tarım Müdürlüğü önünde, izin belgesini alabilmek için sıraya girdi. Salgına karşın çalışmak zorunda olduklarını anlatan tarım işçileri, 20 yaşından küçük çocuklarını geride bırakacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Urfa’da, geçimini tarım işçiliği yaparak sağlayan aileler, batı illerine gitmek için hazırlıklara başladı. Her yıl ilkbaharda aileler, eğitimlerini yarıda bırakan çocuklarıyla birlikte çalışacakları kentlere göç ediyor. Tarımda hasat döneminin başlamasıyla birlikte yılın 8 ayını çeşitli bölgelerde tarlada çalışıp çadırlarda barınarak geçiren aileler, bu yıl koronavirüs engeline takıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeler doğrultusunda seyahat yasağının getirilmesi sonrasında tarım işçileri, İl Tarım Müdürlüğü önünde izin belgesini almak için kuyruğa girdi.

ÇOCUKLARINI ARKADA BIRAKAN İŞÇİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Belgesini almak için müdürlük önünde bekleyen tarım işçisi Hasan Varlı, "Her yıl Şanlıurfa'daki binlerce kişi yaklaşık 8 ayını dışarıda geçiyor. Bu yıl da çalışmak için eşyalarımızı hazırladık ancak virüs nedeniyle bizden izin belgesi istendi. Belgeyi almak için Tarım Müdürlüğü önünde bekliyoruz. Bu kez de 20 yaşından küçüklerin çalışması ve sokağa çıkması yasağı var. Çocuklarımızı şimdi kime, nereye bırakacağımızı düşünüyoruz" dedi. İşlem yaptırmak için sıra bekleyen Abdullah Demir de, 20 yıldır tarım işçiliği yaparak ailesini geçimini sağladığını belirterek, “Ben 8 kişilik ailemle Ankara'ya soğan toplamaya gideceğiz. Orada zor şartlarda çalışıyoruz. Bu yıl koronavirüs yüzünden izin belgesi alınması gerekiyor. Benim 3 çocuğum küçük ve onları bırakacak kimsem yok. Zaten bu virüs bizim korkulu rüyamız oldu" diye konuştu.

Her yıl göç ederek eziyet yaşadıklarını dile getiren Mustafa Arısütlü ise şeker pancarı toplamak için Ankara'ya gideceğini ifade ederek, "4 çocuğumu bu zor şartlar altında kime bırakayım. Yetkililerin sorunlarımızı çözmesini bekliyoruz" dedi.

Öte yandan polis ekipleri, sırada bekleyen mevsimlik tarım işçilerini sık sık sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları yönünde uyarıyor. (Urfa/DHA)

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