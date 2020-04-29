Star Yazarı Fadime Özkan meslek odalarını hedef aldı: Neşter vurmak şart

Star gazetesi Yazarı Fadime Özkan, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi meslek örgütlerini "Neşter şart" diyerek hedef aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbede LGBTİ+'ları hedef alan sözlerininin tepkilere yol açmasının ardından iktidar cephesinden sendika ve meslek örgütlerine dönük yapılan suçlama ve baskılara Star yazarı da eklendi. Star gazetesi Yazarı Fadime Özkan, bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazısında meslek odalarını hedef aldı. Özkan, "Meslek odalarına neşter şart" başlığı attığı yazısında hedefine oturttuğu meslek odaları ise TTB, TBB, TMMOB oldu. Özkan, bu meslek örgütlerini yazısında şu satırlarla hedef gösterdi:

"Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları bir an evvel kapsamlı bir reformdan geçirilmeli ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalı.Türkiye Tabipler Birliği (TTB), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası (TMMOB) gibi meslek örgütleri hem iç yapılanmaları ve işleyişleri, hem de oda yönetimini ele geçiren bir grubun o meslek grubunun adını kullanarak her meselede çiğ siyaset yapması demokrasimiz adına utanç verici. Son olayda da görüldüğü üzere meslek odalarına üyelerinden de büyük bir itiraz var." düşüncesini dile getirdi."

Özkan, "Kaldı ki yakın dönem siyasi tarihimiz bu tip saçmalıklarla dolu. 28 Şubat’tan 27 Nisan’a, Gezi’den sınır ötesine yapılan terör operasyonlarına, afet yönetiminden pandemiyle mücadeleye kadar her konuda hükümete, meşru yöneticilere muhtıra verdi bu odalar.Tekelleşme, alternatifsiz olma, üyelerin mecburi üyeliği ve sürekli aidatlarla oda yönetimleri hem iradi hem parasal manada büyük bir gücün üzerinde oturuyorlar. Lakin son meselede görüldüğü gibi üyelerin fikrini almadan meslek adına rijit ideolojik açıklamalarda bulunmaktan da geri durmuyorlar. Velhasıl daha fazla geç kalınmamalı. Meslek örgütlerinde süren bu tekelci vesayet düzeni Türkiye’ye hiç yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ali Erbaş, tepki çeken konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirdiği için Ankara Barosu hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. (HABER MERKEZİ)

Ali Erbaş, cuma hutbesinde hastalıkları eşcinselliğe bağladı, "Nesli çürütüyor" dedi

Diyarbakır Barosuna da Diyanet hutbesini eleştirdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı