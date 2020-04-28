Lüleburgaz Belediyesi temizlik işçileri şantiyede 1 Mayıs’ı kutladı

Lüleburgaz Belediyesi temizlik işçileri şantiyede düzenledikleri eylemle 1 Mayıs’ı kutladı. Eylemde konuşan DİSK/Genel-iş Trakya Şube Yöneticisi Erol Çaça, “Hayat eve sığar denilen bu günlerde bizler, halkımızın yaşamını daha sağlıklı bir ortamda sürdürebilmesi için, risk alarak çalışıyoruz. Bu zor günlerde, halkımıza hizmet etmekten gururluyuz! Virüse karşı ön saflarda savaşan, kalbi insan sevgisiyle dolu tüm sağlık emekçilerinin ve çalışması zorunlu olmayan sektörlerde, patronların çıkarı için zorla çalıştırılan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs’ını kutluyoruz. Çalışan işçi ve emekçilerin koruyucu ekipman ihtiyacının giderilmesini, çalışması zorunlu olmayan sektörlerde ücretli izin verilmesini istiyoruz” dedi.

Lüleburgaz Emek Platformu da 1 Mayıs'ı Kongre Meydanı'nda temsili olarak kutlayacak. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

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