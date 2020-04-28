Metal işçileri 1 Mayıs'ı işyerinde kutlayacak

İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447

İTO pandemi süreci ile ilgili mektup sağlık emekçilerine gönderdi. Mektupta İzmir’de enfeksiyon tanısı alan toplam sağlık çalışanının sayısı 447 olduğu bunun 142’sinin hekim olduğu bildirildi.