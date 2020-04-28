Metal işçileri 1 Mayıs'ı işyerinde kutlayacak
Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikalarda 1 Mayıs kutlanacak. Kutlamalar 30 Nisan Perşembe günü saat 13.00’da eş zamanlı olarak yapılacak.
Fotoğraf: DHA
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikalarda 1 Mayıs kutlanacak. Kutlamalar 30 Nisan Perşembe günü saat 13.00’da eş zamanlı olarak yapılacak.
Sendika merkezinden şubelere gönderilen yazıda “1 Mayıs ruhunun öne çıkartılarak kutlanması, emek mücadelesinde yaşamını yitirenlerin alınması, 1 Mayıs marşının okunması, ekte gönderdiğimiz bildirinin okunması, elimizde bulunan görsel materyaller kullanılarak fabrikaların açık alanlarında, kişisel mesafeye mutlaka uyularak ve gerekli sağlık önlemlerine dikkat edilerek kutlanması konusundaki hassasiyetin gösterilmesi önemlidir” dendi. 1 Mayıs’ta fabrikalarda çalışılmayacağı bildirilen açıklamada, DİSK ve 1 Mayıs bileşenlerinin alacağı ortak kararlar doğrultusunda yapılacak etkinliklere de katılım sağlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılması istendi. (İstanbul/EVRENSEL)