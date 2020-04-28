28 Nisan 2020 21:46

Hükümetin çağrısı karşılıksız kaldı, IKEA faaliyete başladı

Hükümetten yapılan uyarılara rağmen pazartesi günü Danimarka’daki 5 mağazasını açan IKEA’ya tepki gösterildi.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Danimarka’da Ticaret Bakanı Simon Kollerup, hafta sonu şirketlere hükümet karar alana kadar çalışmalara başlamamaları ve mağazalarını açmamaları çağrısında bulundu. Ancak 5 haftadan beri mağazalarını kapalı tutan IKEA’nın hükümetin karar vermesini beklemeden faaliyete geçmesi bakanın tepkisine yol açtı. Açılan mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

    TV 2’ye açıklamalarda bulunan Kollerup, “Hafta sonu çok açık biçimde hükümetin tavsiyelerini açıkladım. Buna uyulacağını hesaplamıştım” dedi. IKEA’nın mağazalarını açmasını ciddi bir sorun olarak niteleyen Kollerup, gelişmeleri izleyeceklerini söyledi.

    Hükümet ile iş verenler arasında işyerlerinin yeniden açılması konusunda iş birliği olduğunu söyleyen Kollerup, IKEA’nın iş birliğine aykırı hareket ettiğini ifade etti.

    IKEA: YANLIŞ YAPMADIK

    IKEA ise mağazaları açmakla yanlış yapmadığını ve bu konuda yetkililerin açık ve net bir açıklama yapmadığını öne sürdü. IKEA’nın Taastrup Şefi Mads Satsman-Norhede, Danimarka Radyosu’na yaptığı açıklamada bundan 10 gün önce mağazayı açacaklarını ilan ettikleri halde yetkililerden her hangi bir uyarı gelmediğini söyledi.

    Satsman-Norhede, “Aldığımız önlemler kurumların tavsiyeleri doğrultusunda. Ama açıktır ki eğer mağazaları kapatmamız istenirse bunu yaparız” dedi.

    Açılan IKEA mağazalarının önlerinde yüzlerce kişinin yer aldığı uzun kuyruklar oluştu. Polis, sosyal mesafaye uyulup uyulmadığını denetlemek için mağazalara ekipler gönderdi.

    SALGININ YAYILMASINA YOL AÇABİLİR

    Uzmanlar da IKEA’nın mağazalarını açmasının koronavirüsünün yaygınlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Parekende Satış Uzmanı Bruno Christensen, mağazaların önlerinde çok sayıda insanın toplanmasının IKEA’yı güç durumda bırakabileceğini ve kurumların IKEA’dan mağazalarını kapatmasını isteyebileceğini söyledi.

    İletişim ve Marka Uzmanı Henrik Byager de IKEA’nın mağazalarda yığılmaları önlememesi durumunda koronavürüsünün daha da yaygınlaşacağını ve yeni felakatlere yol açabileceğini söyledi.

    İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLAR KATLANDI

    Geçtiğimiz hafta İsveç haber ajansı TT, IKEA’nın koronavirüsün yol açtığı krize çabuk adapte olduğunu ve internet üzerinden yaptığı satışların rekor kırdığını açıklamıştı.

    İsveç’teki mağazaları açık olmasına rağmen şirket, koronavirüsünün yaygınlaşmasından sonra internet üzerinden yaptığı satışları yüzde 200 artırdı. Mağazaların kapalı olduğu Danimarka ve Almanya’da ise satışlarını 5 kat artırdığı belirtildi.

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