IKEA sendika dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¼ndemde

UluslararasÄ± Sendikalar AÄŸÄ±, IKEAâ€™yÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± ihlal etmekle ve sendika karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yapmakla suÃ§ladÄ± ve OECD'ye ÅŸikayet etti.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

UNI Global Union (UluslararasÄ± Sendikalar AÄŸÄ± Federasyonu), OECD’ye baÅŸvurarak dünyanÄ±n en büyük maÄŸazalar zincirine sahip IKEA’yÄ± sendika karÅŸÄ±tÄ±ÄŸÄ± yapmakla suçladÄ± ve önlem almasÄ±nÄ± istedi.

BaÅŸvuru IKEA’nÄ±n ana merkez binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Hollanda’daki OECD’ye (Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±) yapÄ±ldÄ±. UNI Global Union, IKEA’yÄ± üç ülkede çalÄ±ÅŸanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± ihlal etmekle, OECD’nÄ±n uluslararasÄ± ÅŸirketlerin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± belirleyen temel ilkelerini ihlal etmekle suçluyor.

BaÅŸvuruda IKEA’nÄ±n merkezi yetkililerin ABD, Ä°rlanda ve Portekiz’de IKEA iÅŸyerlerinde sendikalara karÅŸÄ± düÅŸmanca tutumu görmezden geldikleri belirtiliyor. IKEA’nÄ±n sendikalar ve sendika yöneticilerine çamur ve iftira atarak, karalayarak iÅŸçilerin sendikalarda örgütlenmelerini engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiliyor.

SendikanÄ±n baÅŸvurusunda OECD’nin çok uluslu ÅŸirketler için belirlediÄŸi çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sendikalarda özgürce örgütlenme ve sendika kurma haklarÄ±nÄ±n üç ülkede deÄŸiÅŸik biçimlerde ihlal edildiÄŸi belirtilerek ihlallerle ilgili açÄ±klamalarda bulunuluyor.

ABD’DE SENDÄ°KAYA ÜYE OLMAK KUMAR OYNAMAYA BENZETÄ°LDÄ°

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Stoughton kentinde, IKEA yönetimi, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sendika üyesi olmalarÄ± için yapÄ±lan oylama öncesi sendikaya karÅŸÄ± yoÄŸun bir kampanya sürdürdü.

ÇalÄ±ÅŸanlara sendika karÅŸÄ±tÄ± propagandalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±lara katÄ±lmalarÄ± zorunluÄŸu getirildi. Powerpoint programÄ±yla perdeye yansÄ±tÄ±lan görüntülerde sendika üyesi olmayan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n tatil cennetlerinde olduÄŸunu gösteren resimler yansÄ±tÄ±ldÄ±. Sendika üyesi iÅŸçilerin durumu da tahta bir kulubenin yanÄ±nda duran bir eÅŸek resmi ile tasvir edildi.

Sendikaya üye olmak Las Vegas’taki gazinolarda kumar oynamaya benzetildi. SendikanÄ±n üyelerinden aidat alarak onlarÄ± sömüren bir ÅŸirket olduÄŸu, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi ve ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nda bir rolü olmayacaÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlara greve gidilmesi durumunda iÅŸverenin grevcileri iÅŸten atma hakkÄ± olduÄŸu söylendi.

Ä°RLANDA’DA SENDÄ°KACILARIN BÄ°LDÄ°RÄ° DAÄžITMALARI ENGELLENDÄ°

Mandate Trade Union, 2009 yÄ±lÄ±nda Dublin’de IKEA’da çalÄ±ÅŸan 500 emekçiyi örgütlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± günden itibaren engellenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. MaÄŸazanÄ±n yanÄ±nda bulunan araba parkÄ±nda bildiri daÄŸÄ±tan sendikacÄ±lar IKEA’nÄ±n güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bildiri daÄŸÄ±tmalarÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarla konuÅŸmalarÄ± engellendi.

ÇalÄ±ÅŸanlara sendikaya üye olmamalarÄ± için maÄŸaza ÅŸefleri tarafÄ±ndan baskÄ± yapÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlar iÅŸverenin misilleme yapmasÄ±ndan korktuÄŸu için sendika üyeliÄŸini gizlemek zorunda kaldÄ±.

PORTEKÄ°Z’DE SENDÄ°KA ÜYELERÄ°NE AYRIMCILIK YAPILDI

Sendika yöneticilerinin bildiri ve broÅŸür daÄŸÄ±Ä±tmalarÄ± engellendi. Ä°ÅŸyerlerinde sendikayÄ± örgütlemek isteyen emekçiler ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±. Sendika üyesi olanlarÄ± çalÄ±ÅŸma ÅŸemalarÄ± cezalandÄ±rmak amacÄ±yla deÄŸiÅŸtirildi. Åžirketin bünyesinde sürdürülen eÄŸitimlere katÄ±lmalarÄ± ve ÅŸirket içinde yükselmeleri engellendi.

Daha önce de Kanada, Rusya, Ispanya, Fransa ve Türkiye’deki sendikalar da IKEA’yÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sendikalarda örgütlenmelerini engellemekle suçlamÄ±ÅŸtÄ±. KOOP-Ä°ÅŸ SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Eyüp Alemdar IKEA Türkiye tarafÄ±ndan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sendikaya üye olmamalarÄ± için Kur’an’a el bastÄ±rarak yemin ettirildiklerini söylemiÅŸti.

UNI Global Union’un OECD’ye baÅŸvurduÄŸunun medyaya yansÄ±masÄ±ndan sonra yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan IKEA, sistematik olarak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sendäkalarda örgütlenmelerine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti. ÇalÄ±ÅŸma yürüttüÄŸü tüm ülkelerde sendikalarÄ±n örgütlenmelerine izin veren yasa ve kurallara uygun davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. (Stockholm/ EVRENSEL)

Ä°sveÃ§ ve Hollanda'da IKEA'dan 700 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na â€˜iÅŸten ayrÄ±lÄ±nâ€™ teklifi

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 11:35

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